Dopo la memorabile esperienza dello scorso anno con la trasmissione di Fiorello “Viva Rai 2”, gli artisti messinesi Alessandra e Marco Mondì incantano il Trapani Comix con il loro “Disney Tribute Show”, inaugurando con la loro accademia “Art Factory”, la quinta edizione della manifestazione.

Nel cast anche Marta Cuccio ed Ettore Vacca, ed otto ballerine: Eleonora Lo Re (coreografa), Silvia Berizia, Virna Vizzini, Manuela Ceravolo, Martina Parisi, e le piccole Beatrice, Aurora ed Eleonora. La compagnia ha intrattenuto il pubblico cantando dal vivo, e senza interruzioni, i brani tratti dai più noti spettacoli Disney, in un susseguirsi di oltre cento cambi di costume, magistralmente gestiti nel backstage dalla sapiente assistenza di Martina Costanzo.

Il pubblico, visibilmente emozionato, ha partecipato attivamente, cantando insieme ai performer molti dei brani più celebri che da sempre fanno sognare grandi e piccini.

Il successo dello spettacolo è stato possibile grazie alla collaborazione di Eddy Baldi, eccellente direttore di palco e riferimento affidabile, e di tutto il comparto tecnico impiegato nell’area palco della fiera. La visione artistica di Andrea Schirmenti, direttore e ideatore dell’Art Factory, ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione dello show.

Lui ed Alessandra hanno unito le loro forze e creatività a partire dal 2015 e nel tempo hanno trasformato un piccolo sogno in una grande realtà, creando in autonomia gli abiti di scena e le parrucche per tutto lo spettacolo. Questo dimostra che sognare è meraviglioso e che, con impegno e sinergia, i sogni che vengono alimentati con costanza diventano realtà.

Il Trapani Comix, fiera del fumetto gestita dai Nerd Attack, celebra la cultura pop includendo fumetti, giochi, cosplay e spettacoli dal vivo. La gestione ospitale e impeccabile ha reso questa fiera un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta su tutti i canali social della fiera e rilanciato dalla tv Telesud, in tutta la Sicilia.

Recentemente Marco e Alessandra sono stati ospiti, separatamente, della trasmissione radiofonico/televisiva “Sogni di Gloria” in onda su Rai Radio 2, nella quale hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere ulteriormente attraverso interviste ed esibizioni live e raccontare un po’ della loro storia e del loro percorso come performer e insegnanti.

Luogo: Trapani, Villa Comunale Margherita

