Il ginecologo Antonio Claudio Cannizzaro è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Subentra al dottore Tito Gueli Alletti.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Palermo, da circa 30 anni Cannizzaro lavora nel nosocomio di via Messina Marine dov’è stato responsabile dei Servizi di isteroscopia e Day surgery e di Ecografia ginecologica, di chirurgia mininvasiva, e dove dirige la sala parto. Nella sua formazione, ha anche conseguito due diplomi di perfezionamento universitario in senologia e in patologie ipertensive.





Cannizzaro è stato medico volontario con la cooperazione italiana in Burundi con mansioni specialistiche e di tutor e svolge attività di medico specialistico e generale in Madagascar. Inoltre, è tutor e docente in corsi di formazione per personale medico e paramedico, responsabile di corsi di emergenze ostetriche e istruttore CRM (Crisis Resources Management). Infine, è consigliere dell’Associazione Georgia che, in Sicilia, si occupa tra l’altro di fornire supporto alle coppie che cercano una gravidanza, ai neo genitori e, in particolare, nei casi di gestazioni difficili, abortività e lutto perinatale.

Chiari gli intenti del neo direttore: il consolidamento dell’eccellenza clinica, il potenziamento dei percorsi assistenziali, la promozione della formazione continua, lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione e il rafforzamento della collaborazione multidisciplinare, affinché ogni paziente possa sentirsi accolta, ascoltata e accompagnata lungo tutto il proprio percorso di cura.





“Assumo con grande emozione, profondo senso di responsabilità e autentica gratitudine questo incarico – dice il dottore Cannizzaro -. È per me un grande onore poter mettere la mia esperienza professionale e umana al servizio di questo reparto, consapevole dell’importanza che esso riveste per le donne, i bambini, le famiglie e per l’intera comunità. Accolgo questo ruolo con entusiasmo e con la volontà di proseguire il percorso di crescita della struttura, valorizzando il patrimonio di competenze, dedizione e professionalità di tutti i collaboratori. Ritengo che il lavoro di squadra, il dialogo, il rispetto reciproco e la condivisione degli obiettivi siano gli strumenti fondamentali per garantire un’assistenza di elevata qualità, sicura, innovativa e sempre più centrata sulla persona”.

“Ringrazio la Direzione – conclude il ginecologo – per la fiducia accordatami e tutti i professionisti del reparto per l’impegno che quotidianamente dedicano ai nostri pazienti. Insieme affronteremo con determinazione le sfide future, con l’obiettivo di continuare a costruire un reparto sempre più moderno, efficiente, inclusivo e orientato all’eccellenza”.

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