Noto (SR), 23 dicembre – In attesa di conoscere il programma degli eventi celebrativi del 50esimo anniversario dalla nascita dell’Associazione Concerti Città di Noto, che saranno presentati ufficialmente domenica 12 gennaio alle 18.00 nel corso di una conferenza stampa, la realtà guidata dalla presidente Rina Rossitto, comunica un’importante anticipazione.

Infatti, domenica 19 gennaio alle 20.30 il Teatro Tina Di Lorenzo ospiterà il concerto del Maestro Uto Ughi, autentico simbolo della grande tradizione violinistica italiana, con Francesco Nicolosi, rinomato pianista apprezzato a livello internazionale. Il programma prenderà le mosse dalla Sonata barocca in Re maggiore Op. 1 No. 4 HWV 371 di Georg Friedrich Händel, per concludersi con l’Introduction and Rondò Capriccioso Op. 28, brano di Camille Saint-Saëns tra i più brillanti e virtuosistici della produzione per violino del XX secolo. La parte centrale del concerto sarà dedicata alla “Sonata a Kreutzer”, per pianoforte e violino in la maggiore n. 9, op. 47 di Ludwig van Beethoven, opera tra le più monumentali del repertorio cameristico, capace di esaltare l’intensità emotiva e il dialogo tra i due strumenti.



Nel corso della conferenza stampa del 12 gennaio, verranno inoltre annunciati gli altri appuntamenti concomitanti del programma celebrativo, insieme al nome del vincitore del concorso per la realizzazione del Logo celebrativo per il 50 Festival Internazionale NotoMusica, il cui tema è “Notomusica 50 – Storie, Memorie, Visioni”.

Simone De Venuto (Bari); Alberto Longo (Magenta, MI); Barbara Nola (Nocera Inferiore, SA); Adriana Putaggio Misso (Marsala, TP); Yipeng Hu.

