“Preoccupa il ripetersi di episodi violenti contro i quali non bisogna restare silenti. Parità, rispetto, emancipazione femminile per sconfiggere il patriarcato. Resta attivo il servizio LaCisltiascolta” ­­­­­­

“Non siamo voluti intervenire a caldo per rispettare il dolore della famiglia di Mariella Marino vittima del femminicidio di Troina”. Lo dichiarano la segretaria territoriale, con delega alle politiche di genere, dell’Ust Cisl Ag Cl En e il segretario generale dello stesso territorio, Emanuele Gallo.

“Il recente fatto di cronaca nera è un pugno allo stomaco della convivenza civile. E’ preoccupante il ripetersi di episodi di violenza contro le donne – prosegue Emanuele Gallo – che lasciano attoniti ma che impongono di agire. Come Cisl siamo da sempre impegnati nel contrastare ogni forma di violenza. Dal 25 novembre dello scorso anno abbiamo attivato “LaCisltiascolta”, un servizio di ascolto telefonico nato con il fondamentale apporto della dottoressa Lorella Rizza, psicologa, e dell’avvocatessa Laura Ballati”.

“Parità, rispetto, emancipazione femminile – rimarca Carmela Petralia – sono fattori fondamentali per sconfiggere quelle perniciose e, purtroppo, resistenti forme di patriarcato nelle quali allignano comportamenti aggressivi e violenti degli uomini che poi sfociano in tragedie come quella di Troina. Di fronte a queste orribili manifestazioni di “possesso” non bisogna rimanere silenti e rassegnate. Le donne che vivono nell’incubo di un rapporto matrimoniale o post matrimoniale complicato denuncino i loro aguzzini, dando voce al malessere senza remore o timore”. “Purtroppo non sempre gli appelli producono azioni a salvaguardia delle donne insidiate. Questa constatazione – evidenzia Emanuele Gallo – deve spingerci ad alzare ancor più il livello di attenzione nonché a predisporre le misure di protezione in favore di quelle donne che trovano il coraggio di portare alla luce il loro disagio”.

I due dirigenti cislini concludono così: “siamo umanamente vicini alla famiglia Marino che piange una mamma, una figlia, una sorella innocente”.

Enna, 22 luglio 2023

Emanuele Gallo, segretario generale UST CISL Agrigento Caltanissetta Enna

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.