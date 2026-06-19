Dopo la presentazione in concorso al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 (8–14 marzo), EVA, opera seconda di Emanuela Rossi, ha cominciato un tour nelle sale italiane il 21 aprile 2026 distribuito da Courier Film. Interpretato da Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi e prodotto da Courier Film in collaborazione con Tarpini Production e con Nicolò Forte come produttore esecutivo, il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 – Umbria Film Fund 2022 e ha ottenuto il contributo selettivo dal Mic. EVA è un thriller psicologico e provocatorio che intreccia dramma individuale e crisi esistenziale e ambientale, trasformando la narrazione cinematografica in un’esperienza di riflessione civile: “Esiste nel mondo un posto sicuro per i nostri bambini?”. La comunità mondiale e le istituzioni non possono ancora distrarsi dal trovare questa risposta e dal costruire prospettive di futuro per tutti i bambini del mondo?





L’uscita del film EVA diventa così un progetto di sensibilizzazione per la Pace e la ricerca di una condizione esistenziale e ambientale “possibile” contro l’attuale situazione insostenibile per le persone e per il Pianeta. Il film denuncia di Emanuela Rossi, diventa pertanto un progetto sociale che attraverso una strategia di comunicazione condivisa, coinvolge associazioni internazionali, medici, ambientalisti, impegnati nella difesa della vita e dei diritti umani universali. Un film che accende il dibattito. Thriller psicologico e fuori dagli schemi, EVA sceglie infatti di toccare un tema delicato e urgente: i bambini, il loro futuro, la responsabilità degli adulti in un mondo segnato da guerre, inquinamento, cambiamento climatico e modelli produttivi ad alto impatto.





Eva (Carol Duarte) è una donna enigmatica che vive ai margini della società, immersa in una natura potente e primordiale. Il suo corpo si fonde con il paesaggio umbro: dorme all’aperto, attraversa boschi, cerca sempre il contatto con l’acqua, ascolta una voce interiore che sembra guidarla verso una missione precisa. Questa missione riguarda i bambini. E riguarda le api. Simboli della continuità della vita e della sua estrema vulnerabilità. Eva è convinta di doverli salvare da un pericolo imminente e irreversibile, legato a un mondo contaminato da veleni, pesticidi, aria e acqua compromesse. Ma il modo in cui intende farlo è radicale, disturbante, non ortodosso. L’incontro con Nicola (Tommaso Zoppi), un bambino che vive con il padre Giacomo (Edoardo Pesce) in un casale isolato e apparentemente idilliaco, incrina le sue certezze. Per un momento Eva sembra arrestare il proprio impulso. Tuttavia, visioni, segni e accadimenti inspiegabili la spingono a proseguire la sua missione, in un crescendo di tensione che oscilla tra realtà e dimensione metafisica.





Sospeso tra thriller psicologico e racconto mitologico contemporaneo, EVA mette lo spettatore di fronte a una domanda scomoda: in un mondo che espone quotidianamente i bambini a guerre, inquinamento e cambiamento climatico, dove finisce la follia individuale e dove inizia la responsabilità collettiva?





In occasione dell’uscita del film è stata attivata una rete di collaborazione con associazioni impegnate nella tutela della salute ambientale. All’anteprima romana, che si è tenuta il 20 aprile al Cinema Troisi alle 21.15, hanno partecipato alcune tra le principali realtà associative impegnate sui temi della salute, dell’ambiente, dei diritti umani e della tutela della biodiversità. La partecipazione delle associazioni rientra in un’azione di comunicazione condivisa finalizzata a promuovere al grande pubblico attraverso il linguaggio cinematografico tematiche di importanza rilevante riguardanti la salute, l’ambiente, la tutela della biodiversità allo scopo di preservare il futuro delle nuove generazioni. L’iniziativa è coordinata da Rossana Danile, che ha promosso il coinvolgimento delle associazioni partner e curerà, in collaborazione con Cinema Company, l’organizzazione di ulteriori proiezioni speciali nelle diverse regioni italiane con la partecipazione in sala della regista Emanuela Rossi e i referenti locali delle diverse associazioni coinvolte.





Le associazioni hanno riconosciuto nel film un potente veicolo di sensibilizzazione sui temi della salute, della sicurezza ambientale, delle malattie legate all’inquinamento e della tutela della biodiversità. “Ogni giorno affrontiamo drammi causati dai veleni nell’ambiente. Eva è una metafora: scuote le coscienze”, affermano i medici di ISDE Italia.

L’uscita di EVA si colloca in un arco temporale altamente simbolico che comprende il 22 aprile Earth Day e il 20 maggio Giornata Mondiale delle Api. Dal 21 aprile 2026 e per tutto il mese di maggio, il film sarà accompagnato da proiezioni speciali con dibattiti, alla presenza della regista e, ove possibile, del cast, insieme a medici, ricercatori, attivisti e rappresentanti delle associazioni partner.

EVA attiva un percorso culturale che attraversa le diverse regioni per oltre un mese, mettendo in dialogo arte, coscienza e azione.

Luogo: Cinema Gaudium, Damiani Almeyda, 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.