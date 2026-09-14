“Tradimento e Potere” continua il suo percorso nei festival cinematografici e si prepara all’uscita prevista per la fine di ottobre.

Il film dedicato alla vita e all’assassinio del sindaco di Favara Gaetano Guarino ha ricevuto due Menzioni d’Onore, una al Festival Internazionale del Cinema di San Giovanni in Liguria e una al Cefalù Film Festival.

A questi due riconoscimenti si aggiunge la selezione al Tropea Film Festival, dove “Tradimento e Potere” è stato scelto tra oltre 1.000 film iscritti alla manifestazione ed è entrato nella rosa dei 21 lungometraggi selezionati per contendersi i primi posti del festival.





Un risultato che arriva a pochi giorni dall’uscita del film, prevista per la fine di ottobre, quando il pubblico potrà finalmente vedere sul grande schermo il lavoro realizzato attorno alla storia di Gaetano Guarino. Il Tropea Film Festival dedica questa edizione anche a due figure iconiche della storia del cinema, Marilyn Monroe, nel centenario della nascita, e Raf Vallone, ricordato nel 110° anniversario della nascita. Un omaggio che interessa da vicino Favara, perché Vallone fu protagonista de “Il cammino della speranza”, il film di Pietro Germi girato nel 1951 anche a Favara. A rendere ancora più significativo questo legame è la presenza nella giuria del festival di Saverio Vallone, figlio di Raf.





La sua partecipazione si inserisce in un’edizione che guarda alla storia del cinema attraverso alcuni dei suoi protagonisti più conosciuti. La giuria della sezione lungometraggi è presieduta da Tiziana Rocca, produttrice e direttrice artistica di grandi eventi, tra cui il Taormina Film Festival, Film Italy Sardegna e Film Italy Los Angeles. Tra gli ospiti d’onore della manifestazione figurano Raul Bova, Mauro Fiore, direttore della fotografia di fama internazionale e Premio Oscar per la fotografia di “Avatar”, Civita Di Russo, avvocato penalista impegnata da oltre trent’anni nella difesa di collaboratori e testimoni di giustizia, Yutaka Mizutani, attore, regista e sceneggiatore, e Marzia Roncacci, giornalista e conduttrice Rai, volto del TG2, oltre ad altri protagonisti del cinema e della televisione. “Tradimento e Potere” nasce da un’idea di Stefano Vinciguerra, autore della sceneggiatura e dei dialoghi. La regia è firmata da Stefano Vinciguerra insieme ai co-regista Dino Patti, Lilia Alba e Rino Vetro. Il film prende spunto dal libro “L’assassinio di Gaetano Guarino” di Gero Castronovo e dalle testimonianze raccolte dal regista sulla vicenda del farmacista e sindaco di Favara, assassinato il 16 maggio 1946.





Alla realizzazione hanno partecipato più di 230 persone tra attori e figuranti, coinvolte nella ricostruzione della Favara degli anni quaranta.

Dietro ai riconoscimenti ottenuti nei festival c’è il lavoro di un’intera squadra. Attori, figuranti, collaboratori tecnici e artistici, organizzatori e tutte le persone che hanno contribuito alla produzione hanno lavorato insieme per portare a termine un progetto nato a Favara e realizzato senza sovvenzioni pubbliche.

“Questo traguardo è merito di tutto lo staff”, sottolinea Stefano Vinciguerra. “Ognuno ha dato il proprio contributo, con impegno e sacrificio, permettendo al film di arrivare a questi importanti appuntamenti nei festival e ora all’uscita sul grande schermo”.

Dopo le due Menzioni d’Onore e la selezione al Tropea Film Festival, il prossimo appuntamento sarà quindi con il pubblico. “Tradimento e Potere” è atteso nelle sale previsto per la fine di ottobre.

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