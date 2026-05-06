La scuola e il suo ruolo educativo, la famiglia e la comunità sociale e tutte le difficoltà e le diverse sfaccettature del rapporto con il tema della fragilità dei giovani e il malessere sociale. Sarà il tema di fondo dell’incontro organizzato dalla Cisl Scuola Palermo Trapani, che si terrà il prossimo 8 maggio dalle ore 16 presso la sede della federazione della Scuola della Cisl in via La Marmora, 82 a Palermo. Un approccio complessivo che toccherà aspetti diversi della fragilità dei giovani, dall’analisi dei dati sul fenomeno della fragilità alle responsabilità della famiglia e della comunità educante, il tutto con interventi tecnici, sociologici, psicologici e attraverso anche linguaggi diversi come quello della poesia. Ad introdurre sarà il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata seguito dai saluti del segretario generale Cisl Scuola Sicilia Pietro Galati, Interverranno Giuseppe Brando segretario organizzativo Cisl Scuola Palermo Trapani che illustrerà il progetto “Cisl Scuola Palermo Trapani è Cultura”, che unisce in un coordinamento i docenti scritti al sindacato che hanno anche competenze e qualità artistiche, sociologiche, legate al mondo della scrittura e della poesia. Interverranno Francesco Catalano, insegnante di sostegno; Salvatore Intravaia, docente e giornalista, Maria Rita Di Benedetto, docente, consulente filosofico insieme alla equipe Telemaco Palermo; Cristiano Inguglia professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università degli Studi di Palermo; Rosario Ognibene dirigente scolastico; Sebastiano Maggio Presidente AGe Associazione Italiana Genitori Provincia di Palermo e infine le conclusioni, che saranno affidate alla segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami.









Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.