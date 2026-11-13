Ripensare il concetto di età, superare gli stereotipi generazionali e immaginare una società nella quale competenze, esperienze e opportunità non siano condizionate dall’anno di nascita. Sono questi i temi al centro della presentazione del libro “TransAge – Vivere senza età: società, biografie e futuro”, scritto dall’onorevole Saverio Romano e pubblicato da Rubbettino Editore, in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 10, al Le Dune Sicily Hotel, in viale Kennedy 10/B, alla Plaia di Catania.

L’incontro, dal titolo “Il futuro non ha età”, offrirà l’occasione per una riflessione sulle trasformazioni demografiche, sociali ed economiche che stanno modificando il rapporto tra le generazioni e il significato stesso dell’età nella società contemporanea.

Nel suo saggio, Romano propone una lettura innovativa della longevità, mettendo in discussione il tradizionale percorso di vita scandito da formazione, lavoro e pensionamento. Al centro dell’analisi, la necessità di valorizzare il contributo di ogni individuo, indipendentemente dall’età anagrafica, riconoscendo nella collaborazione tra generazioni una risorsa per costruire il futuro. Sono previsti i saluti istituzionali dell’avvocato Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisa Petrillo. Seguiranno gli interventi del professore Salvo Luzzio, insegnante e presidente del Centro Studi OmniArtEventi, della dottoressa Irene Ruffino, commercialista, e di Simone Petisi, studente universitario. Voci ed esperienze differenti che contribuiranno ad approfondire il confronto sulle opportunità e sulle sfide di una società sempre più intergenerazionale.

Le conclusioni saranno affidate all’autore, Saverio Romano, che illustrerà il significato del paradigma TransAge e le prospettive di un modello sociale capace di superare le barriere anagrafiche. La mattinata sarà arricchita anche da un momento dedicato all’arte, con una rassegna di opere dell’artista Salvo Saeli, dello “SALTURY” Art Studio, e un omaggio alla memoria dell’artista catanese Gaetano Calogero.

Prima della presentazione del libro si terrà la conferenza stampa “Noi Moderati che cresce, la Sicilia che cresce”, durante la quale saranno ufficializzati tre nuovi ingressi nel partito: Rita Maria Cassarino, consigliera comunale di Canicattini Bagni, Emilio Bernuzzi e Sabrina Iacono, già consiglieri comunali di Francofonte. Alla conferenza stampa interverranno Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati; Massimo Dell’Utri, sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale e coordinatore regionale Noi Moderati; Peppe Germano, vice segretario regionale di Noi Moderati, e Nino Campisi, segretario provinciale di Siracusa.

A fare gli onori di casa Emanuele Pezzino, coordinatore provinciale di Noi Moderati di Catania.come un’occasione di confronto su un tema di crescente attualità: ripensare il rapporto tra età, capacità e opportunità, riconoscendo a ogni persona la possibilità di continuare a contribuire alla vita collettiva, indipendentemente dalla propria generazione di appartenenza.





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