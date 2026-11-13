Sanità e pensioni, le altre partite aperte

Il governo toglie dalla Manovra 2027 la misura sul personale della scuola che aveva fatto scendere in piazza docenti e Ata. L’annuncio è arrivato oggi, venerdì 13 novembre, durante l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ed è stato confermato in un video dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però respinge la parola “tagli”. La Cgil non arretra: lo sciopero generale del 20 novembre resta confermato.

Cosa ha detto Meloni

La premier ha spiegato la scelta in un video pubblicato sui social dopo il confronto. «Durante l’incontro avuto oggi con i sindacati, il governo ha confermato che intende togliere la misura che aveva creato malumore particolarmente nel mondo della scuola», ha detto, come riporta Orizzonte Scuola. «Però siccome i fatti contano più delle polemiche, voglio anche ribadire che non si trattava di tagli».

Secondo Meloni, «nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe stato licenziato, nessuna classe sarebbe stata chiusa». La norma, ha spiegato, riguardava solo le assunzioni future: «La misura prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi, ma relativamente alle nuove assunzioni che vanno fatte, perché la scuola negli ultimi dieci anni ha perso quasi 800mila studenti a causa del calo delle nascite».

La premier ha poi motivato la decisione: «Abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale di attenzione a un’istituzione che consideriamo fondamentale, ai ragazzi che la vivono». E ha aggiunto: «La scuola è molto più di una voce di bilancio: è il posto dove si decide che nazione saremo fra vent’anni. E questa è la ragione per la quale questo governo ha investito nella scuola più di quanto hanno fatto i suoi predecessori».

I numeri rivendicati dal governo

Nel video Meloni ha elencato i dati sugli investimenti: «Basti pensare che in quattro anni noi abbiamo aumentato le risorse per il settore dell’istruzione del 13,1% rispetto al 2022. Abbiamo rinnovato per ben tre volte i contratti in una sola legislatura, 419 euro al mese in più per i docenti, 304 in più per il personale Ata, più gli arretrati, non accadeva da moltissimo tempo».

Secondo la premier, nella legislatura sono state assunte circa 206mila persone tra docenti e Ata, e altre 40mila immissioni in ruolo sono previste per il prossimo anno.

In manovra c’è anche una misura nuova, ha annunciato Meloni, per installare climatizzatori e pompe di calore nelle scuole: «I bandi si faranno nel 2027, le risorse saranno erogate a partire dal 2028, perché nessuno dovrebbe studiare al freddo d’inverno o a 35 gradi a giugno».

La reazione dei sindacati

L’incontro a Palazzo Chigi è durato quasi due ore e mezza. All’uscita il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha commentato così, secondo l’ANSA: «C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano». E poi: «Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento sui tagli alla scuola».

Di segno opposto il giudizio della Cgil. «È stato un incontro cortese ma politicamente inutile. Abbiamo confermato il nostro giudizio fortemente negativo sulla manovra, che non è in grado di affrontare le emergenze del Paese, che è fondata sul binomio austerità e riarmo. Che fa cassa sulle pensioni. Questo basta e avanza per confermare le ragioni per cui la Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20», ha detto il segretario confederale Christian Ferrari. «Contestiamo l’impianto complessivo, serve tutt’altra politica economica per affrontare i problemi del Paese».

Sanità e pensioni, le altre partite aperte

Sul tavolo non c’era solo la scuola. Per la sanità il governo starebbe valutando nuove risorse. «Stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità», ha riferito la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola. Bombardieri ha aggiunto: «Sulla sanità abbiamo chiesto più investimenti: il ministro Giorgetti ha detto che, anche alla luce del dialogo con la conferenza Stato-Regioni, il governo sta valutando di mettere ulteriori risorse. Su questa cosa insisteremo».

Ancora aperta la questione della rivalutazione delle pensioni. Secondo Fumarola, «ci è stato detto che continuano a verificare e che anche attraverso il percorso parlamentare cercheranno di darci delle risposte».