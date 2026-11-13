A chiudere una giornata segnata dal serrato confronto interno alla maggioranza di centrodestra sulle riforme degli enti locali arriva l’intervento diretto del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il governatore sposa in pieno sia la richiesta di sbloccare il terzo mandato per i sindaci dei Comuni minori sia il ritorno all’elezione diretta per i vertici delle ex Province, ponendo però una condizione chiara per il passaggio parlamentare: basta con i franchi tiratori protetti dall’urna segreta.

La linea di Palazzo d’Orleans: “Il governo confermerà il suo orientamento”

Intervenendo sul dibattito politico, il capo dell’esecutivo regionale ha rivendicato la coerenza della propria azione di governo sin dall’inizio della legislatura, ricordando come le due riforme siano già state portate a Sala d’Ercole nei mesi scorsi prima di arenarsi tra le divisioni d’Aula.

“La mia posizione sul terzo mandato per i sindaci, questione di recente rilanciata da Fratelli d’Italia, e sull’elezione diretta dei presidenti delle Province è nota e non è mai cambiata – dichiara all’Ansa il presidente Renato Schifani –. Ho sempre sostenuto la validità di entrambe le misure, tanto che l’elezione diretta dei presidenti delle Province è anche uno dei punti del programma del mio governo. In più occasioni, del resto, l’esecutivo regionale ha proposto norme in questa direzione, che però sono state respinte dal Parlamento siciliano”.

Il governatore garantisce dunque pieno sostegno qualora i testi dovessero tornare in calendario, unendosi al coro di chi chiede di eliminare lo schermo dell’anonimato in Parlamento: “Se le due questioni dovessero tornare all’esame dell’Ars, il governo confermerà, con assoluta coerenza, il proprio orientamento favorevole – aggiunge Schifani –. L’auspicio è che questa volta il confronto avvenga alla luce del sole, senza ricorrere al voto segreto, affinché ciascuno si assuma pubblicamente la responsabilità delle proprie scelte”.

Il mosaico della maggioranza tra sindaci e Liberi Consorzi

Le parole del presidente della Regione ricompongono così il quadro politico emerso nelle ultime ore all’interno della coalizione. Ad aprire la partita era stato il pressing di Fratelli d’Italia, con Luca Sbardella e Giorgio Assenza che hanno chiesto un ritorno urgente del terzo mandato all’Ars abolendo il voto segreto per uniformare l’Isola al resto d’Italia.

Subito dopo era arrivata la contromossa dell’area moderata, con i deputati regionali di Costituente Popolare che hanno chiesto di affiancare ai sindaci anche il disegno di legge sull’elezione diretta delle Province. Infine, nel pomeriggio, era maturato il via libera di Forza Italia per bocca del commissario Nino Minardo, favorevole al voto palese a Sala d’Ercole oltre all’impegno sulle risorse finanziarie in Manovra.

Con l’endorsement esplicito di Schifani, l’intero centrodestra siciliano converge ora sulla necessità di riportare entrambi i dossier in Aula, trasformando il voto palese nel vero banco di prova per la tenuta della maggioranza.