Una battaglia parlamentare su un doppio binario, tra Roma e Palermo, per difendere i bilanci degli enti locali e sbloccare le riforme istituzionali. È la linea tracciata da Forza Italia al termine del vertice convocato dal commissario regionale Nino Minardo con i sindaci azzurri dell’Isola, in vista delle prossime leggi di bilancio nazionale e regionale.

Al centro dell’incontro due priorità politiche: correggere i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale – che penalizzano le casse dei municipi siciliani – e riportare in Aula all’Assemblea Regionale Siciliana la norma sul terzo mandato dei sindaci dei centri fino a 15 mila abitanti, imponendo però il voto palese per evitare nuove imboscate.

Il fronte istituzionale: voto palese all’Ars sul terzo mandato

La presa di posizione degli azzurri si inserisce nel pieno del dibattito riacceso nelle ultime ore all’interno della maggioranza di centrodestra, dopo la richiesta avanzata da Fratelli d’Italia di riportare il testo sul terzo mandato a Sala d’Ercole abolendo il voto segreto e il parallelo rilancio dei centristi di Costituente Popolare, che hanno chiesto di calendarizzare anche il ddl sull’elezione diretta delle Province.

Su questo punto, il commissario regionale di Forza Italia non lascia spazio a dubbi: “Sono favorevole al terzo mandato e ritengo giusto che l’Assemblea regionale siciliana torni a discuterne – dichiara Nino Minardo –. È una scelta che riguarda direttamente il rapporto tra gli amministratori e i cittadini. Ogni forza politica deve assumersi pubblicamente la propria responsabilità. Per questo chiediamo che l’Ars torni a esaminare la proposta e che si voti in modo palese, senza ricorrere al voto segreto”.

Fondo di solidarietà comunale: la battaglia a Roma sui 200 milioni negati

Sul versante finanziario, i sindaci hanno ribadito la gravità della sperequazione legata al Fondo di solidarietà comunale, che comporta per i Comuni dell’Isola un ammanco stimato in circa 200 milioni di euro l’anno. Una vicenda su cui nei giorni scorsi è scattata anche la via giudiziaria, con il ricorso al Tar del Lazio presentato da Anci Sicilia insieme a 29 Comuni contro il Ministero dell’Economia.

“Chi amministra deve trovare in Forza Italia un interlocutore stabile, capace di portare i problemi dei Comuni nelle sedi in cui si decide – spiega Minardo –. Ai sindaci vengono chieste sempre più responsabilità, ma le risorse non bastano. Il Fondo di solidarietà comunale è una priorità: la Sicilia non può continuare a essere penalizzata da criteri di riparto che non tengono adeguatamente conto dei fabbisogni reali”.

Alla riunione hanno preso parte i deputati nazionali siciliani di Forza Italia alla Camera, dove è in corso l’esame della Manovra: il vicepresidente di Montecitorio Giorgio Mulè, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e il deputato Giuseppe Castiglione.

“Su questo tema Forza Italia farà una battaglia politica”, afferma Castiglione, annunciando un emendamento alla legge di bilancio per correggere una sperequazione che penalizza da troppo tempo gli enti siciliani. “Questo incontro crea quella cinghia di trasmissione tra sindaci e Parlamento indispensabile per ottenere risultati – sottolinea Mulè –. Dobbiamo individuare le priorità comuni e tradurle in norme”. Un lavoro che proseguirà anche oltre la Finanziaria: “Abbiamo davanti altri provvedimenti, dal decreto Ambiente a quello sulle infrastrutture fino al Milleproroghe, che possono offrire ulteriori opportunità per dare risposte concrete alle amministrazioni locali”, aggiunge la sottosegretaria Siracusano.

Finanziaria regionale: personale, servizi sociali e strade rurali

Per l’Assemblea regionale siciliana erano presenti i tre deputati azzurri componenti della commissione Bilancio: Margherita La Rocca Ruvolo (vicepresidente della commissione e sindaca di Montevago), Marco Intravaia e Rosa Cirrone Cipolla.

“Vogliamo lavorare insieme agli amministratori per individuare le priorità degli enti locali – spiega La Rocca Ruvolo –. Un’attenzione particolare va riservata al personale: molti Comuni si reggono su dipendenti che lavorano appena 20 o 24 ore settimanali”. Disponibilità ribadita anche da Intravaia: “Siamo a disposizione dei sindaci per affrontare le questioni di competenza della Regione. Molti di noi sono anche amministratori locali e conoscono direttamente le difficoltà dei Comuni”.

Nel dettaglio, il pacchetto di richieste emerso dal vertice – che Minardo tradurrà in emendamenti alle manovre nazionale e regionale – punta a ottenere: