La curiosità

Oggi, venerdì 13 novembre 2026, è il giorno in cui la popolazione mondiale sarebbe dovuta diventare infinita. Non lo dice una profezia, ma un articolo scientifico pubblicato il 4 novembre 1960 su Science, una delle riviste più autorevoli al mondo. Il titolo era volutamente provocatorio: “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, cioè “Giorno del giudizio: venerdì 13 novembre 2026”. Da mesi lo studio rimbalza sui social come la previsione della fine del mondo. Non lo era.

Cosa diceva lo studio del 1960

L’articolo è firmato da Heinz von Foerster, fisico austriaco, e dai colleghi Patricia Mora e Lawrence Amiot, tutti del dipartimento di Ingegneria elettrica dell’Università dell’Illinois, a Urbana. Il sottotitolo, riportato nella scheda dell’articolo su PubMed, spiega già tutto: in quella data la popolazione umana si avvicinerà all’infinito se continuerà a crescere come è cresciuta negli ultimi due millenni.

È quel “se” a fare la differenza. I tre ricercatori raccolsero le stime della popolazione mondiale dall’anno zero fino al 1958 e cercarono la formula che le descrivesse meglio. Il modello classico era quello esponenziale, in cui la popolazione raddoppia sempre nello stesso numero di anni. I dati, però, raccontavano un’altra storia.

Perché la formula portava all’infinito

Come ricostruisce Geopop, von Foerster e colleghi andarono controcorrente. Secondo la loro ipotesi, più gli esseri umani sono numerosi, più crescono in fretta, perché collaborano, comunicano e trovano soluzioni tecnologiche che riducono la mortalità. Il risultato è una crescita “iperbolica”, in cui il tempo necessario per raddoppiare la popolazione si accorcia di continuo.

Qui sta il trucco matematico. Una curva esponenziale arriva all’infinito solo in un tempo infinito. Un’iperbole, invece, ci arriva in un tempo finito. Calibrando la formula sui dati di duemila anni, gli autori calcolarono quel momento: la fine del 2026, con un margine di incertezza di 5,5 anni.

Il modello partiva da un’ipotesi che gli stessi autori sapevano irrealistica, quella di risorse sempre abbondanti. Nel paper la chiamarono ipotesi del “Giardino dell’Eden”.

Perché proprio venerdì 13 novembre

La scelta del giorno esatto era uno scherzo. Il 13 novembre è il compleanno di von Foerster e il venerdì 13 è la data sfortunata per eccellenza nei Paesi anglosassoni. Una provocazione intellettuale, insomma: nessuno pensava davvero che la popolazione sarebbe diventata infinita.

Il messaggio, secondo Geopop, era un altro. Se l’umanità avesse continuato a crescere a quel ritmo, prima o poi qualcosa avrebbe dovuto fermarla. Il “giorno del giudizio” indicava il punto in cui quella legge di crescita, valida per duemila anni, avrebbe smesso di funzionare.

Quanti siamo davvero oggi

Secondo le stime delle Nazioni Unite pubblicate nel luglio 2024, la popolazione mondiale era di 8,2 miliardi di persone. L’Onu prevede che raggiungerà il picco intorno alla metà degli anni Ottanta di questo secolo, a circa 10,3 miliardi, per poi scendere leggermente fino a 10,2 miliardi nel 2100.

Il motivo è quello che von Foerster non poteva inserire nella sua formula: si fanno meno figli. Secondo le Nazioni Unite, oggi nel mondo le donne hanno in media un figlio in meno rispetto al 1990. In più della metà dei Paesi la fecondità è sotto i 2,1 figli per donna, la soglia che garantisce il ricambio delle generazioni.

Il venerdì 13 di von Foerster, almeno per la demografia, è un giorno come un altro.

Il falso “esperto di Harvard”

Nelle versioni virali che circolano in rete da mesi, soprattutto in spagnolo, von Foerster viene spesso presentato come uno “specialista di Harvard”. Non è così: nel 1960 lui e i suoi colleghi lavoravano all’Università dell’Illinois, come risulta dall’articolo originale.