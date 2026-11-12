La decisione

Andrea Sempio andrà davanti al giudice il 25 febbraio. Quel giorno a Pavia si terrà l’udienza preliminare sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il gup è Luigi Riganti. L’avviso è stato notificato alle parti oggi, giovedì 12 novembre. Il giudice dovrà decidere se mandare a processo il 38enne o pronunciare il non luogo a procedere. La difesa ha già annunciato che solleverà un’eccezione di incostituzionalità.

La nota del Tribunale di Pavia

La fissazione dell’udienza è stata disposta dalla presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto. Nella nota si dà atto che è avvenuta «in conformità alle vigenti tabelle di organizzazione dell’Ufficio».

Cosa contesta la Procura

Sempio è accusato di omicidio, con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Nel capo di imputazione la Procura di Pavia scrive che Sempio, «dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente» al volto «facendola cadere a terra». Poi l’avrebbe trascinata verso la porta della cantina e, «dopo che provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi» sempre alla testa «facendole perdere i sensi».

A quel punto, sempre secondo l’accusa, «spingeva il corpo della vittima facendolo scivolare lungo le scale che conducono in cantina» dove, «nonostante la stessa fosse già incosciente, la colpiva con almeno 4-5 colpi», provocando «gravi lesioni cranio encefaliche dalle quali derivava il decesso».

La Procura contesta l’aggravante della crudeltà «in considerazione dell’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto». E quella dei motivi abietti, per «aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale».

La linea della difesa

Sempio è difeso dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. «Siamo pronti a fronteggiare l’accusa da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista probatorio, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista più strettamente scientifico. Proprio ieri avevamo riunito l’intero team difensivo per dividere i relativi argomenti di competenza fra i vari consulenti», ha detto Cataliotti.

Il legale ha poi annunciato la mossa giuridica: «È pronta anche l’eccezione di incostituzionalità volta a evitare che siano concomitanti due giudizi, l’uno di revisione e l’altro a carico del nuovo imputato».

Il nodo della revisione per Stasi

Il riferimento è ad Alberto Stasi. Per lo stesso delitto è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere. L’istanza di revisione della sua condanna non è ancora stata depositata.

I difensori di Sempio chiederanno di sospendere il procedimento. Lo faranno se non arriverà una decisione su Stasi prima dell’udienza, o comunque prima dell’eventuale processo. Per la difesa va chiarita prima la situazione dell’uomo già condannato. È la stessa linea espressa dai legali nelle ultime settimane.

La questione di costituzionalità tocca proprio questo punto. Si può processare una persona per un omicidio per cui un’altra è già stata condannata in via definitiva? Secondo i legali, il tema andrebbe valutato insieme alla richiesta di sospensione.

La difesa potrà formalizzare le sue richieste il 25 febbraio o nelle fasi successive del procedimento. Al momento non c’è una data per il deposito dell’istanza di revisione, né una decisione dei giudici sulla sospensione.