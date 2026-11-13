Monica Busetto torna libera dopo quasi 13 anni: la Corte d’Appello di Trento accoglie la revisione

Walter Giannò di

13/11/2026

Monica Busetto è tornata libera. La Corte d’Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo. Ha così revocato la condanna definitiva a 25 anni per l’omicidio di Lida Taffi Pamio. La vicina di casa, 87 anni, era stata trovata senza vita nel suo appartamento di Mestre nel dicembre 2012. L’ex operatrice socio-sanitaria, oggi 64enne, ha trascorso in carcere quasi tredici anni. Dopo la sentenza i giudici ne hanno ordinato la scarcerazione immediata.

Busetto era stata arrestata nel 2014 e si è sempre dichiarata innocente in tutti i gradi di giudizio.

La seconda vittima e la confessione

La svolta è arrivata da un altro delitto. Tre anni dopo la condanna per la morte di Taffi Pamio, a Mestre venne uccisa un’altra donna, Francesca Vianello. Secondo quanto riportato nel procedimento, l’omicidio presentava modalità analoghe a quello del 2012.

Per quel secondo delitto fu individuata Susanna Milly Lazzarini, che in seguito confessò di aver ucciso anche Taffi Pamio. Da quella confessione è partita la lunga battaglia della difesa per riaprire il processo.

La prova della collanina

Secondo l’avvocato Stefano Busetto, la decisione si basa soprattutto su una nuova prova. L’ha acquisita Massimiliano Andreetta, autore di un servizio de Le Iene. Riguarda la collanina sequestrata alla donna, che nel primo processo era stata ritenuta rilevante.

Il legale ha spiegato che dimensioni e fattura sono del tutto diverse da quelle del gioiello indossato dalla vittima poco prima di morire. Per la difesa, è bastato questo. Non è stato necessario discutere la seconda causa di revisione, legata a presunte violazioni nella catena di custodia del reperto. Secondo l’avvocato, il reperto sarebbe stato contaminato.

«Abbiamo sempre avuto fiducia, ora dovremmo chiederle scusa per il ritardo», ha commentato il legale dopo la decisione.

Il caso in Parlamento

Sulla decisione è intervenuto anche Devis Dori, capogruppo di Avs nella commissione Giustizia della Camera: «Abbiamo portato all’attenzione del ministero della Giustizia con diversi atti di sindacato ispettivo e un Question Time a Nordio alla Camera il caso di Monica Busetto, che oggi ha finalmente avuto una svolta positiva. Non possiamo che essere molto soddisfatti dopo la decisione della Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento di revisione del processo. Monica è stata in carcere lunghi anni da innocente per l’omicidio di Lida Taffi Pamio avvenuto a Mestre nel 2012. Ora finalmente sono state riconosciute le ragioni per le quali anche noi ci siamo battuti portando all’attenzione del Ministro Nordio un evidente errore giudiziario».