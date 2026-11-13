Blitz della polizia a Ballarò a pochi giorni dal corteo funebre di Emanuele Rubino, l’uomo morto ai domiciliari, il cui feretro è stato portato in corteo in via Maqueda e Ballarò tra petardi e decine di scooter al seguito.

Centinaia di agenti hanno passato al setaccio questa mattina le zone di Ballarò e della Guadagna perquisendo magazzini, attività commerciali ma anche abitazioni, sequestrando modeste quantità di sostanze stupefacenti e numerose scatole di giochi d’artificio. L’intervento è stato contestato da due consiglieri della prima circoscrizione, Massimo Castiglia e Fabrizio Brancato:

“Ci aspettavamo un esercito di assistenti sociali, psicologi ed educatori. E invece, ancora una volta, vediamo arrivare squadre di forze dell’ordine. Una presenza certamente benvenuta e necessaria, ma che da sola non costruisce il passo successivo: quello della prevenzione, delle opportunità e del riscatto sociale. Perché è molto più facile mandare le pattuglie che assumersi la responsabilità di cambiare davvero le condizioni di vita di un quartiere”.