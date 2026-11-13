Facciamo chiarezza

Dal 2027 la flat tax delle partite Iva potrebbe valere fino a 100.000 euro di ricavi o compensi, contro gli 85.000 di oggi. Lo prevede la Manovra 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e ora all’esame del Parlamento. Chi rientra nella nuova fascia pagherebbe l’imposta sostitutiva del 15% al posto dell’Irpef. C’è, però, un punto ancora aperto: tra 85.000 e 100.000 euro, senza il via libera di Bruxelles, gli autonomi dovrebbero comunque applicare l’Iva in fattura.

Cosa prevede la Manovra per il regime forfettario

La modifica è contenuta nell’articolo 9 del disegno di legge di bilancio. Come riporta FiscoeTasse, la norma interviene sul testo unico delle imposte sui redditi e porta a 100.000 euro il limite del regime forfettario ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali.

Il regime riguarda professionisti, lavoratori autonomi e imprese individuali. Prevede un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni delle nuove attività che hanno i requisiti. Il reddito su cui si paga non si calcola togliendo i costi sostenuti, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività che cambia a seconda dell’attività.

A contare per la soglia sono i ricavi o i compensi incassati, non il reddito.

Il nodo dell’Iva tra 85.000 e 100.000 euro

Oggi chi è nel forfettario ha due vantaggi: paga il 15% sul reddito e non applica l’Iva. Con la nuova soglia le due cose potrebbero separarsi.

Il motivo è europeo. Secondo FinanciaLounge, l’articolo 284 della direttiva Ue sull’Iva consente l’esenzione per le piccole imprese fino a un massimo di 85.000 euro di volume d’affari. Per portarla a 100.000 euro serve un’autorizzazione della Commissione europea.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha detto nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: «Per quello che riguarda il regime di esenzione IVA abbiamo un anno per negoziare con la Commissione europea, perché lì serve un’autorizzazione dalla Commissione europea».

Se l’autorizzazione non arrivasse, chi incassa tra 85.000 e 100.000 euro continuerebbe a pagare il 15% sul reddito ma dovrebbe applicare l’Iva. Tornerebbero, quindi, anche gli adempimenti collegati: liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. Le modalità tecniche dovranno essere definite nel testo finale della legge.

Chi ci guadagna e chi rischia di pagare di più

La misura punta a eliminare il cosiddetto “effetto soglia”. Oggi chi si avvicina agli 85.000 euro può trovare poco conveniente accettare nuovi incarichi, perché superarli significa uscire dal regime agevolato.

Il beneficio maggiore sarebbe per chi si trova tra 85.000 e 100.000 euro, che potrebbe restare al 15%. Sull’Iva, però, cambia molto a seconda dei clienti. Per chi lavora soprattutto con altre imprese l’impatto può essere contenuto, perché il cliente di solito può detrarre l’imposta. Per chi lavora con privati, invece, l’Iva può far salire il prezzo finale oppure ridurre il guadagno del professionista, se decide di assorbirla.

Cosa succede oggi a chi supera la soglia

Con le regole in vigore nel 2026, chi supera gli 85.000 euro ma resta sotto i 100.000 continua ad applicare il forfettario fino alla fine dell’anno ed esce dal regime l’anno successivo. Chi supera i 100.000 euro ne esce subito: l’Iva si applica dall’operazione che fa superare la soglia e il reddito dell’intero anno si calcola con le regole ordinarie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 2023.

Con il nuovo limite a 100.000 euro, la legge di bilancio dovrà chiarire come cambia anche questa soglia di uscita immediata.

Quando diventa legge

Il testo è all’esame della Camera e può ancora essere modificato durante il passaggio parlamentare. La manovra deve essere approvata entro il 31 dicembre. Fino ad allora, le nuove soglie restano una proposta.

Per l’Iva i tempi sono più lunghi. Secondo quanto detto da Meloni, il governo ha un anno per trattare con Bruxelles l’estensione dell’esenzione.