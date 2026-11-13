La nota del legale

La famiglia Birmingham Trevallion porterà il caso in Cassazione. La Corte d’Appello dell’Aquila ha respinto il reclamo dei genitori e ha confermato l’ordinanza del Tribunale per i minorenni, ma ha lasciato in piedi il piano di rientro graduale dei figli a casa, già in corso. A darne notizia è l’avvocato della famiglia, Simone Pillon, in una nota.

Cosa ha deciso la Corte d’Appello

Il legale ha commentato così l’esito del reclamo: «Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion».

Per la difesa, i giudici di secondo grado hanno avallato sia la consulenza tecnica sia la decisione dei giudici minorili. «La Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia», ha aggiunto Pillon.

Le ragioni del ricorso

Nel ricorso la difesa intende contestare anche altri passaggi della decisione, dalla scuola dei figli alla durata dell’allontanamento dalla famiglia.

«Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola», ha sottolineato il legale, «e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata. Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione».

Il rientro a casa resta in corso

Resta invece valido il percorso di riavvicinamento tra genitori e figli.

«La Corte Abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo, anche perchè i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo», ha concluso Pillon.