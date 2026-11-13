Nuovo stop per l’ascensore della fermata “Politeama” dell’anello ferroviario di Palermo e scatta la linea dura della Regione Siciliana. Questa mattina l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, accompagnato da due tecnici del suo dipartimento, ha effettuato un sopralluogo nella stazione inaugurata di recente per verificare di persona l’ennesimo malfunzionamento segnalato dagli utenti.

Un episodio che l’esponente della giunta definisce “grave e inaccettabile”, annunciando un piano straordinario di ispezioni a tappeto su tutta l’Isola e possibili azioni risarcitorie a tutela dei pendolari.

La linea dura della Regione contro i disservizi

“Sono andato assieme a due tecnici dell’assessorato – spiega Aricò – perché, in una stazione che è stata inaugurata così di recente, si sta registrando l’ennesimo disservizio. Questo continuo ripetersi di malfunzionamenti è grave e inaccettabile e come Regione esprimiamo forte disappunto nei confronti di Rete ferroviaria italiana (Rfi)”.

L’assessore ha riferito di aver già condiviso la linea d’azione con il presidente della Regione, Renato Schifani: “Siamo d’accordo che non arretreremo fino a quando i diritti di tutti i viaggiatori, ma soprattutto di quelli con disabilità, non saranno rispettati. Non possiamo stare a guardare mentre, tra l’altro, si verificano anche pesanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini”.

Verifiche sull’appalto e task force da lunedì

Per fare piena luce sull’accaduto ed evitare nuovi rimpalli di responsabilità, l’assessorato alle Infrastrutture ha già messo in campo una serie di interventi immediati:

Controlli su lavori e collaudi: oltre all’ispezione odierna, partiranno verifiche puntuali sull’operato della società appaltatrice che ha eseguito i lavori alla fermata Politeama, così come sull’attività del direttore dei lavori e del collaudatore, per accertare eventuali inadempienze in fase di realizzazione e consegna dell’opera.

Piano straordinario di ispezioni: già a partire da lunedì prossimo, una task force tecnica dell’assessorato avvierà una serie di controlli mirati in tutte le stazioni e le fermate ferroviarie siciliane gestite da Rfi che presentano criticità o guasti analoghi.

Tutela legale degli utenti: gli uffici regionali stanno valutando gli estremi giuridici per promuovere o sostenere una richiesta di risarcimento danni in favore dei passeggeri penalizzati dalle continue interruzioni degli impianti.

“Basta scuse, accogliamo le segnalazioni dei cittadini”

L’obiettivo dell’esecutivo regionale è garantire che agli ingenti investimenti sul trasporto su ferro corrispondano adeguati standard di qualità.

“Non accetteremo più scuse o rimpalli di responsabilità – conclude Aricò – andremo fino in fondo per accertare le responsabilità. E questo non solo per la fermata Politeama, ma anche per tutte le altre fermate o stazioni. Anzi, prenderemo in considerazione tutte le segnalazioni che ci arriveranno in assessorato. Il governo Schifani ha tra le sue priorità lo sviluppo e il potenziamento di una mobilità sempre più sostenibile e per questo scopo stiamo investendo risorse ingenti. Pretendiamo, però, che a tali investimenti corrispondano standard elevati di efficienza, sicurezza e rispetto per i diritti dei viaggiatori”.