Agrigento si svuota, Ronzoni e Acquisto (Uil): “162mila all’estero, servono politiche serie per far restare i giovani”.

di Press Service

13/11/2026

Palermo. “L’emigrazione continua a svuotare la Sicilia e, dati alla mano, Agrigento é la prima provincia con 162.310 concittadini residenti all’estero. Un dato che fotografa la perdita di giovani, competenze e prospettive da parte di un territorio sempre più fragile”. Commentano così Emanuele Ronzoni, commissario della Uil Sicilia, e Gero Acquisto, segretario della Uil Agrigento, il rapporto Italiani nel Mondo 2026 della Fondazione Migrantes. Gli italiani iscritti all’Aire hanno superato i 6,6 milioni, con un aumento del 113,4% rispetto al 2006. “Numeri che raccontano una emergenza sociale, economica e demografica che riguarda da vicino l’intera Isola. Non possiamo più accettare che l’emigrazione dei giovani siciliani diventi la normalità – continuano Ronzoni e Acquisto -. La Sicilia non può continuare a formare talenti per poi vederli costruire il proprio futuro altrove. Ogni giovane che parte è una perdita per le famiglie, per le imprese, per i servizi e per il futuro dell’intera Isola”.

La Uil apprezza le prime misure previste dalla Finanziaria regionale tra cui il fondo per la permanenza dei giovani qualificati e il contributo ai premi di produttività. “Sono interventi positivi ma non sufficienti. Serve una strategia organica che preveda lavoro stabile e di qualità, contratti a tempo indeterminato, investimenti nelle imprese e nelle filiere produttive, formazione, casa, trasporti, servizi e sviluppo delle aree interne. Il diritto di restare si costruisce con politiche serie e risorse adeguate – concludono Ronzoni e Acquisto -. Chiediamo al Governo regionale di avviare un confronto con sindacati, imprese, università ed enti locali per un piano straordinario contro l’emigrazione giovanile. La Sicilia ha bisogno dei suoi giovani”.





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