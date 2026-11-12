La vicenda

Non ci sarà un processo d’appello per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che il 30 novembre 2022 travolse e uccise Davide Rebellin a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Questa mattina, giovedì 12 novembre, la Corte d’Appello di Venezia ha deciso il non doversi procedere nei suoi confronti. Secondo una perizia, le condizioni di salute del 65enne, colpito da un grave malore e oggi ricoverato in una struttura per anziani in Germania, non gli permettono di partecipare al processo. In primo grado Rieke era stato condannato a 4 anni per omicidio stradale aggravato dalla fuga.

Perché il camionista non sarà processato

La decisione non riguarda la responsabilità per l’incidente, ma la possibilità di celebrare il processo. Come ricostruisce Sky TG24, la richiesta di una perizia era arrivata dai difensori di Rieke, gli avvocati Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin, ed era stata accolta dalla Corte.

Il 16 luglio i giudici avevano incaricato il medico Antonello Cirnelli di valutare se il camionista fosse in grado di partecipare coscientemente al giudizio di secondo grado. Sulla base della perizia, la Corte ha stabilito che le sue condizioni attuali non glielo consentono.

La formula usata dai giudici:Rieke non è in grado di partecipare coscientemente al processo. È una distinzione importante, perché riguarda il suo stato di salute di oggi e non il momento dell’incidente.

Cosa era successo a Davide Rebellin

Rebellin aveva 51 anni ed era uno dei ciclisti italiani più noti degli ultimi decenni. Nella sua lunga carriera aveva conquistato un’Amstel Gold Race, una Liegi-Bastogne-Liegi, tre Freccia Vallone e una tappa del Giro d’Italia.

Il 30 novembre 2022 era in bicicletta a Montebello Vicentino quando fu investito dal camion guidato da Rieke. Il camionista, come ricorda il Quotidiano Nazionale, si allontanò senza prestare soccorso. Fu poi arrestato in Germania su mandato di arresto europeo chiesto dal gip di Vicenza.

La condanna in primo grado e lo stop del processo

Nel processo di primo grado, a Vicenza, Rieke era stato condannato a 4 anni di reclusione per omicidio stradale, con l’aggravante della fuga.

Il giudizio d’appello si era poi fermato dopo il grave malore che aveva colpito il camionista, e i giudici avevano disposto la perizia sulle sue condizioni. Con la decisione di oggi la Corte d’Appello ha chiuso quel procedimento.

Cosa succede adesso

Le motivazioni della decisione non sono ancora state rese note. Saranno quelle a chiarire nel dettaglio il percorso seguito dalla Corte.

Al momento non risultano dichiarazioni dei familiari di Rebellin sulla decisione.