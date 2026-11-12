Le novità

Dopo una trattativa di quasi 18 ore, all’alba di oggi, giovedì 12 novembre, Cgil, Cisl e Uil e 13 associazioni di imprese hanno siglato nella sede di Confindustria un’intesa che riscrive le regole su salari, contratti nazionali e rappresentanza. Le novità principali: i contratti dovranno essere rinnovati alla scadenza, l’inflazione che corre più del previsto verrà recuperata con verifiche periodiche e chi ritarda il rinnovo dovrà comunque garantire una tutela ai lavoratori. Si tratta per ora di un’ipotesi di accordo: la firma formale è prevista per il 14 dicembre.

Chi ha firmato l’accordo sui salari

Oltre ai tre sindacati confederali, l’intesa porta la firma di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci, Confetra e Confservizi. L’elenco completo è riportato dall’Agi.

Al tavolo, secondo il comunicato della Cgil, c’erano tra gli altri il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri e il vicepresidente di Confindustria per le relazioni industriali Maurizio Marchesini.

Nei prossimi giorni i sindacati avvieranno le consultazioni interne prima della firma definitiva.

Cosa cambia per i rinnovi dei contratti

Il punto che riguarda più da vicino i lavoratori sono i tempi dei rinnovi. Le nuove regole prevedono che:

le piattaforme sindacali con le richieste vengano presentate almeno sei mesi prima della scadenza del contratto;

le imprese rispondano entro un mese dall’apertura del confronto;

in caso di ritardo nel rinnovo scatti una tutela economica per i lavoratori.

È quella che Fumarola indica come la novità più immediata: «Il primo risultato è nelle buste paga. I contratti si rinnovano alla scadenza: le piattaforme arrivano sei mesi prima, la risposta entro un mese, e la trattativa si apre subito. Se i prezzi corrono più del previsto, la differenza si recupera con verifiche periodiche e resta acquisita. Quando il rinnovo tarda scatta una tutela obbligatoria legata al recupero dell’inflazione. Non è indicizzazione, è contrattazione: rinviare non converrà più a nessuno».

Come si recupera l’inflazione in busta paga

Il meccanismo è tecnico ma decisivo. Quando un contratto viene rinnovato, gli aumenti si calcolano su una previsione dell’inflazione. Con l’accordo, se l’inflazione reale misurata dall’Istat risulta più alta di quella prevista, il contratto dovrà adeguare il trattamento economico minimo, cioè la paga base fissata dal contratto nazionale.

L’indice di riferimento è l’Ipca al netto dei prodotti energetici importati. La verifica avverrà durante la validità del contratto, ogni anno o ogni due anni, come riporta Sky TG24. Tempi e modalità saranno decisi dai singoli contratti nazionali.

Questo non significa un aumento automatico per tutti da domani. Le nuove regole si applicheranno ai contratti man mano che verranno rinnovati.

Cosa sono i contratti pirata e perché l’accordo li combatte

Il secondo pilastro è la misura della rappresentanza. Sindacati e imprese hanno concordato criteri comuni per pesare le organizzazioni: per i sindacati contano iscritti e voti, per le imprese il numero di lavoratori coperti dai contratti che firmano.

L’obiettivo è individuare in ogni settore il contratto di riferimento e contrastare i cosiddetti contratti pirata, firmati da sigle poco rappresentative che applicano paghe e tutele più basse.

Fumarola lo spiega così: «Misurare la rappresentanza, con iscritti e voti per i sindacati e lavoratori coperti dai contratti per le imprese, permette di individuare in ogni settore il contratto di riferimento, parametro del salario giusto, e di battere i contratti pirata che abbassano paghe e diritti. Si afferma un principio caro alla Cisl: le regole del lavoro spettano alle parti sociali, al riparo dai cambi di maggioranza».

Formazione, sicurezza e partecipazione

L’intesa contiene anche capitoli su salute e sicurezza, formazione continua e partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, compreso il confronto preventivo sull’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Le reazioni

Per la leader della Cisl «è un accordo fondativo, nel solco delle grandi intese interconfederali che hanno segnato la storia repubblicana. L’hanno scritto sindacati e imprese in piena autonomia, dopo un confronto lungo e a tratti aspro fra mondi diversi. Mentre l’Italia si divide su tutto, lavoro e impresa si sono dati regole serie ed esigibili. È un atto di responsabilità verso il Paese».

La ministra del Lavoro Marina Calderone ha rivendicato il ruolo del governo: «Un accordo storico, che dimostra il valore del dialogo tra le parti sociali e segna l’avvio di una nuova stagione per le relazioni industriali e la contrattazione. La scelta del governo di rinunciare all’esercizio della delega su retribuzioni e contrattazione collettiva e l’introduzione del Salario Giusto con il decreto primo maggio hanno contribuito a creare le condizioni per un’intesa importantissima per il Paese».