Come stanno le cose

«Il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel primo dei video social dedicati alla Manovra 2027. È vero, ma con una condizione che cambia molto per chi va in moto: l’esenzione vale per un solo veicolo a persona, e se si possiede anche un’auto fino a 80 kW la precedenza va all’auto. Chi ha in garage una moto e un’utilitaria, cioè il caso più comune, continuerà quindi a pagare il bollo moto. Non pagherà più, però, quello dell’auto.

Cosa ha detto Meloni sul bollo

Nel video pubblicato l’11 novembre, riportato dall’Agi, la presidente del Consiglio ha spiegato: «Dal 2027 il bollo non si paga più sulla prima auto di proprietà fino a 80 kW, cioè sulla stragrande maggioranza delle macchine che vedete parcheggiate sotto casa, che sono utilizzate in città dalle famiglie. E il bollo è abolito anche sulla moto, senza limiti di cilindrata».

E ha aggiunto: «È una misura che fa tornare direttamente nelle tasche delle famiglie italiane 2,3 miliardi di euro perchè mentre a sinistra c’è chi continua a proporre patrimoniali, noi le tasse sulla proprietà le tagliamo. E la misura è strutturale. Quindi chi parlava di mancia o di provvedimento elettorale, dovrà aggiornare i suoi contenuti».

Chi non paga più il bollo moto

Le regole, come ha ricostruito Moto.it leggendo il testo della norma, dipendono da tutti i veicoli intestati alla stessa persona:

solo una moto : esente, se a benzina o gasolio, anche ibrida, intestata a una persona fisica e regolarmente assicurata;

: esente, se a benzina o gasolio, anche ibrida, intestata a una persona fisica e regolarmente assicurata; un’auto fino a 80 kW e una moto : è esente l’auto, la moto paga;

: è esente l’auto, la moto paga; un’auto oltre 80 kW e una moto : l’auto non rientra nell’agevolazione, quindi l’esenzione passa alla moto;

: l’auto non rientra nell’agevolazione, quindi l’esenzione passa alla moto; più moto e nessuna auto agevolabile : è esente una sola moto, quella con la potenza più bassa. A parità di potenza, quella con il bollo meno caro;

: è esente una sola moto, quella con la potenza più bassa. A parità di potenza, quella con il bollo meno caro; più ciclomotori: è esente quello immatricolato per primo.

Moto.it sottolinea un paradosso: chi possiede uno scooter 125 e una maxienduro non paga il bollo sullo scooter, cioè sul mezzo più economico, mentre sulla moto più grande il bollo resta dovuto.

C’è poi il requisito dell’assicurazione. Molti motociclisti sospendono la polizza d’inverno, e come verrà trattato un mezzo con la copertura sospesa alla scadenza del bollo lo chiariranno le norme di attuazione e le Regioni.

Da quando vale l’esenzione

L’esenzione riguarda i bolli in scadenza dal 1° gennaio 2027. Quelli che scadono nel 2026 vanno pagati regolarmente.

Il percorso della misura, secondo Moto.it, ha tre tappe:

il decreto legge 162/2026, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre, che prevede l’esenzione per i pagamenti in scadenza nel 2027;

il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal governo il 28 ottobre, che all’articolo 2 la rende permanente con le stesse regole;

l’esame del Parlamento, che deve approvare la Manovra entro il 31 dicembre.

Quando Meloni parla di misura «strutturale», quindi, si riferisce a un testo che oggi è ancora un disegno di legge e potrà essere modificato.

Quanti motociclisti risparmiano davvero

A settembre il ministro Matteo Salvini aveva parlato di 7 milioni di motociclisti esentati. Secondo i calcoli di Moto.it, la cifra si avvicina di più al numero di moto iscritte al Pubblico registro automobilistico che ai beneficiari reali.

Le stime del governo citate dal sito parlano di 14,5 milioni di veicoli esentati, di cui 13,2 milioni sono auto. Per moto e ciclomotori resterebbero tra 1,1 e 1,3 milioni di mezzi. Secondo la stessa elaborazione, a risparmiare sarebbe circa un motociclista su cinque. Il risparmio medio stimato dalla relazione tecnica è di 59 euro per le moto, contro i 168,40 euro per le auto.

Chi paga l’esenzione e cosa cambia in Sicilia

Il bollo non è una tassa dello Stato: dal 1999 è un tributo regionale, e anche in Sicilia è la Regione a incassarlo. Per compensare il mancato gettito, il decreto prevede per il 2027 un trasferimento di circa 2,3 miliardi a Regioni e Province autonome. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, riporta Moto.it, ha garantito alla Conferenza delle Regioni una compensazione integrale per il 2027.

Per il 2027 gran parte della copertura viene dai risparmi del Pnrr. Dal 2028, osserva il sito, la misura costerà circa 2,4 miliardi l’anno e avrà bisogno di coperture diverse, che la Manovra non ha ancora individuato nel dettaglio. Sul metodo le Regioni sono divise: favorevoli quelle di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra.