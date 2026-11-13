Un libro e una mostra per raccontare lo splendido mondo del quale fanno parte i ragazzi autistici, i cui momenti di vita quotidiana, la maggior parte dei quali espressi da loro stessi attraverso sorrisi che riempiono il cuore, sono stati catturati da Sergio Perez, fotografo ma anche volontario de “La Casa di Toti”.

Un incontro, il suo, con la struttura che ha sede a Modica, vissuto pienamente anche soggiornandovi per diversi giorni, in diversi momenti con loro, potendo in tal modo capire ancora di più la sensibilità e la profondità che appartiene a ognuno dei ragazzi che ne fanno parte.

“Autòs” è il titolo del libro che viene presentato alle 10 di sabato 14 novembre a CasAut, in via Francesco Pizzarro 4 a Palermo, dove si può anche visitare la mostra fotografica dal titolo “Dove si balla”, che regala alcune delle foto del libro.

Un’occasione per conoscere CasAut, realtà promossa da Teacch House, associazione di genitori di persone con autismo e disturbi dello spettro autistico, realizzata in collaborazione con I Bambini delle Fate.

A riflettere insieme a Sergio Perez su quanto ispira e insegna il libro: Giovanna Gambino, neuropsichiatra infantile; Katia Berretta, referente per la Sicilia de “I Bambini delle Fate”; Muni Sigona, presidente de La Casa di Toti. Interagisce con loro la giornalista Gilda Sciortino.

La mostra si potrà visitare anche per tutta la giornata di domenica 15 novembre, sempre nella sede di via Francesco Pizzarro 4, dove si possono conoscere anche i ragazzi di CasAut, desiderosi di dimostrare quanto amano accogliere e coccolare gli ospiti.





Luogo: CasAut, Via Francesco Pizzarro , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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