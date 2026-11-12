Ne dà notizia TgCom24

È morto Toni Capuozzo. Lo storico inviato di guerra e volto dell’informazione Mediaset aveva 77 anni. Lo ha comunicato oggi, giovedì 12 novembre, Tgcom24. Meno di tre settimane fa il giornalista aveva reso pubblica la sua malattia. Per ora non sono state rese note né le circostanze della morte né la data dei funerali.

L’annuncio della malattia

Il 23 ottobre Capuozzo aveva scritto sui social di avere un tumore. Aveva pubblicato una foto in pigiama insieme allo staff medico. «Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», aveva scritto, come riportato da Open. E poi: «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l’aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti».

Nello stesso messaggio aveva ricordato gli impegni rimasti in sospeso, tra cui le spese per il funerale di Alla Tcheranovskaya. La donna era morta sola nel suo appartamento di Udine e Capuozzo si era mobilitato per le esequie. «Tra le cose lasciate a metà i conti per il funerale di Alla», aveva scritto. «I conti con la mia vita li ho fatti senza saperlo nel podcast di Luca Zaia, il Fienile».

In quell’intervista aveva parlato anche del fine vita: «Ho paura del dolore e di perdere la dignità. Ai miei figli ho detto: Il giorno in cui vedete che ho perso dei colpi, portatemi in un istituto, non voglio pesare sugli altri».

Dal Friuli ai fronti di guerra

Antonio “Toni” Capuozzo era nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948. Si era laureato in Sociologia a Trento e nel 1979 aveva iniziato a scrivere per il quotidiano Lotta Continua, occupandosi di America Latina. Poi erano arrivati Reporter e Panorama.

Nei primi anni Novanta era entrato a Mediaset. Dal 1992 aveva seguito sul campo i conflitti in Somalia, Afghanistan, Medio Oriente ed ex Jugoslavia. All’inizio dell’assedio di Sarajevo aveva portato in Italia Kemal, un bambino di otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Lo aveva cresciuto in famiglia per cinque anni, fino al ritorno del piccolo in Bosnia a guerra finita. Nel 2004, in Iraq, faceva parte della troupe del Tg5 sequestrata da miliziani mahdisti vicino a Najaf.

Terra! e gli speciali in tv

È stato vicedirettore del Tg5 fino al 2013. Dal 2000 al 2017 ha ideato e condotto Terra!, prima su Canale 5 e poi su Rete4. Il 12 giugno 2023 aveva raccontato Silvio Berlusconi a reti unificate nel giorno della sua morte. Nel 2025 aveva firmato lo speciale dedicato a papa Francesco. Dal 30 agosto scorso aveva condotto su Rete4 “Giganti – I protagonisti”, quattro serate su Giovanni Paolo II, Elisabetta II, Kennedy e Leonardo da Vinci.

Nel 2009 era salito sul palco con Mauro Corona in “Tre uomini di parola”. Lo spettacolo aveva raccolto fondi per una casa-alloggio del centro grandi ustionati di Herat, in Afghanistan.