«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che sono chiamato a ricoprire. Ringrazio Forza Italia per la fiducia accordatami, il sindaco metropolitano Roberto Lagalla e l’assessore regionale Edy Tamajo, con il quale condivido un percorso politico fondato sull’ascolto dei territori e sulla concretezza dell’azione amministrativa».

Lo dichiara Pasquale Terrani, esponente di Forza Italia, nominato oggi vicesindaco della Città Metropolitana di Palermo con decreto del sindaco Roberto Lagalla.

«Il mio impegno sarà rivolto a rafforzare il dialogo con i sindaci, valorizzare le esigenze dei Comuni e contribuire alla crescita dell’intero territorio metropolitano. Credo in una politica capace di accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni, mettendo al centro lo sviluppo, i servizi e la qualità della vita delle nostre comunità. Questa nomina rappresenta un nuovo stimolo per proseguire il lavoro intrapreso, nell’interesse esclusivo del territorio», conclude Terrani.