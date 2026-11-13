Il dibattito sulle riforme degli enti locali in Sicilia si allarga subito dopo l’apertura di Fratelli d’Italia. A poche ore dalla presa di posizione dei vertici meloniani Luca Sbardella e Giorgio Assenza, che hanno chiesto di riportare all’Assemblea Regionale Siciliana la norma sul terzo mandato dei sindaci abolendo il voto segreto, arriva la contromossa dell’area moderata della coalizione.

I deputati regionali del costituendo gruppo parlamentare Costituente Popolare – la nuova formazione centrista che riunisce esponenti di Democrazia Cristiana, Noi Moderati e Udc – rilanciano la posta sul tavolo di Sala d’Ercole. La richiesta è chiara: se si riapre la partita sui primi cittadini dei Comuni minori, va rimesso in calendario senza ulteriori rinvii anche il disegno di legge per il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali.

L’asse dei centristi: “Due questioni che meritano la stessa attenzione”

A firmare la nota congiunta sono Ignazio Abbate, Nuccia Albano, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace. I cinque parlamentari regionali legano a doppio filo i due provvedimenti, chiedendo al governo Schifani e agli alleati di non procedere a compartimenti stagni.

“Se si ritiene necessario riportare all’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana la norma sul terzo mandato per i sindaci, riteniamo altrettanto necessario che torni in Aula il disegno di legge per il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali” affermano i deputati di Costituente Popolare.

Secondo i centristi, non c’è bisogno di ripartire da zero: “Non chiediamo di avviare un nuovo iter legislativo, ma di dare seguito a un lavoro già svolto in Parlamento, al quale abbiamo contribuito direttamente. Il disegno di legge c’è già e riteniamo che debba tornare all’esame dell’Aula senza ulteriori rinvii”.

Il parallelo con Roma e il pressing sul Governo regionale

Così come Fratelli d’Italia aveva richiamato la legge nazionale del 2024 per chiedere di uniformare la Sicilia al resto d’Italia sul fronte dei sindaci, anche i deputati di Costituente Popolare guardano a Roma per giustificare l’urgenza della riforma degli enti di area vasta.

“Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali è una prospettiva sostenuta anche a livello nazionale, dove sono state avviate iniziative legislative in questa direzione” sottolineano i parlamentari. “Non vediamo perché la Sicilia debba continuare a rinviare una riforma sulla quale esiste già un lavoro parlamentare. Le due questioni meritano la stessa attenzione. Se si vuole riaprire il confronto sul terzo mandato dei sindaci, è giusto affrontare anche quello sull’elezione diretta delle Province, restituendo ai cittadini la possibilità di scegliere chi amministra questi enti di area vasta”.

L’appello finale è rivolto direttamente all’esecutivo e ai colleghi d’Aula, per evitare che il tema resti impantanato nelle secche dei rinvii che hanno già caratterizzato le ultime sessioni parlamentari: “Il ritorno al voto diretto per le Province non può restare una questione irrisolta. Chiediamo al Governo regionale e alle forze parlamentari di dimostrare anche su questo tema la stessa determinazione invocata per il terzo mandato dei sindaci. Non servono nuovi annunci, ma la volontà politica di portare a compimento un percorso già avviato”.

Un nuovo banco di prova per la maggioranza

L’intervento di Costituente Popolare aggiunge un ulteriore tassello politico a una partita già complessa. Se da un lato la proposta di FdI mira a superare lo stallo creato dai franchi tiratori – che nei mesi scorsi hanno affossato per due volte il terzo mandato – e a risolvere anomalie come il “caso Serradifalco”, dall’altro la mossa dei centristi dimostra che ogni singolo partito della coalizione intende far pesare le proprie priorità nell’agenda d’Aula.

Il confronto sulle riforme degli enti locali, tra sindaci e Liberi Consorzi, si preannuncia dunque come uno dei principali banchi di prova per la tenuta politica del centrodestra siciliano nelle prossime settimane.