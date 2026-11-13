Palermo
Catania
Siracusa
Cronaca
Politica
Sport
Food
Talk Sicilia
Oltre lo stretto
Palermo
Catania
Le altre province
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Oltre lo stretto
Monreale
Nebrodi
Cefalù
Home
Cronaca
Politica
Sport
Salute
Lavoro
Blog
Arte e Cultura
Pubblicità
Change privacy settings
Accedi all'area riservata
» Italpress
“SUP for all”, lo sport può abbattere le barriere
di
Redazione Video
|
13/11/2026
“SUP for all”, lo sport può abbattere le barriere
Aggiungi
BlogSicilia
alle tue
Fonti preferite
su Google
AGGIUNGI
Accedi all'area riservata
Oltre lo stretto
Tredicesima 2026, le date di pagamento e chi riceve 154,94 euro in più
Oltre lo stretto
Scontro frontale in galleria sulla statale 107, sale a cinque il bilancio dei morti
Oltre lo stretto
Ingannato con la truffa del finto carabiniere e ucciso in casa a 92 anni: come riconoscere il raggiro
Forza Italia, Siracusano smentisce tensioni con il governo Schifani: “Dalla riunione nessuna polemica, solo confronto sulle manovre”
Mattarella sostiene la colletta alimentare
Tredicesima 2026, le date di pagamento e chi riceve 154,94 euro in più
Scontro frontale in galleria sulla statale 107, sale a cinque il bilancio dei morti
Il Centrodestra prova a ricompattarsi ma FdI resta fuori: pesa la sfiducia a Italia
Aeroporto di Palermo, inverno da record: 56 destinazioni e 5 milioni di posti offerti
Whoopi Goldberg in una tv Usa con un cuscino nato in una sartoria antimafia siciliana
Caro-voli, la proposta del PD per la Sicilia: “Tetto ai biglietti a 50 euro per Roma e 75 per Milano”
Ingannato con la truffa del finto carabiniere e ucciso in casa a 92 anni: come riconoscere il raggiro
Commenta con Facebook
Esci
Commenta con Facebook