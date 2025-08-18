Il gelato impreziosito dal cioccolato di Modica IGP

Il cioccolato di Modica Igp sempre più presente quale ingrediente caratterizzante nei gelati prodotti sia dagli artigiani gelatieri italiani, che dalla grande industria che ne garantisce una ampia diffusione in Italia e nei Paesi europei. La caratteristica e unica granulosità del cioccolato di Modica IGP, ben si sposa con la cremosità dei gelati immessi in commercio.

Tre casi significativi stanno caratterizzando l’estate 2025: la scelta di Sammontana che dopo 70 anni, di attività oggi è la prima azienda italiana di gelato, oltre a essere il leader della pasticceria surgelata nel Paese.

Infatti , per valorizzare il BARATTOLINO della “Linea sublime cioccolato” Sammontana ha scelto il “Cioccolato di Modica IGP” . Sublime Cioccolato è il gusto più intenso che ci sia, perfetto per gli amanti del gelato al cioccolato caratterizzato dalla originale granulosità del 9% di “Cioccolato di Modica IGP” , arricchito con il 4% di Granella di “Ci

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.