L’Ente Parco delle Madonie e la DMO “Madonie Targa Florio” portano alla BIT di Milano il valore del geoturismo come motore di crescita per il territorio. Delegato dal Commissario Straordinario Totò Caltagirone, il dirigente della UO3 Promozione e Fruizione dell’Ente, Peppuccio Bonomo, ha illustrato le potenzialità dell’Unesco Global Geopark, sottolineando il ruolo chiave della valorizzazione ambientale e culturale.

Il geoturismo rappresenta una straordinaria risorsa per il futuro delle Madonie. Questo modello di turismo non solo valorizza il patrimonio geologico, ma coinvolge anche gli aspetti paesaggistici, artistici, monumentali ed enogastronomici del territorio.

Si tratta di un’esperienza immersiva che educa i visitatori alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente, offrendo al contempo un’opportunità di crescita economica per le comunità locali.

Attraverso percorsi tematici, i turisti possono scoprire la storia della Terra e le tradizioni che rendono uniche le Madonie, creando un legame autentico con il territorio.

Il riconoscimento Unesco conferisce al Geopark una visibilità internazionale e una credibilità che lo rendono una destinazione d’eccellenza per il turismo responsabile.

Far parte della Rete Europea dei Geoparchi significa entrare in un circuito globale di 213 geoparchi distribuiti in 48 paesi, favorendo collaborazioni e scambi di esperienze per lo sviluppo di nuovi progetti.

Tuttavia, mantenere questo prestigioso riconoscimento richiede un costante impegno nel miglioramento e nell’aggiornamento delle strategie di valorizzazione. “I primi due giorni della BIT sono stati intensi e ricchi di incontri che hanno visto protagoniste le Madonie, le comunità locali e l’intero sistema delle Aree Protette della Regione Siciliana” ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, Totò Caltagirone. “Ancora una volta, il lavoro sinergico tra enti e istituzioni sta dando impulso e visibilità al nostro territorio, proiettandolo verso un futuro sempre più sostenibile ed attrattivo per un turismo consapevole”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.