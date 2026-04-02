43° anno n.1884 -Il Giornale di Cefalù -2-4-2026 – Monna Lisa?

La Gioconda di Leonardo al Louvre-Parigi ha bisogno di sguardi nuovi, magari quelli dei bambini. Chi l’ha vista veramente Monna Lisa? Il 4 aprile al mattino al Di Francesca. Intervista alla ideatrice ed interprete Irene Cangemi.

Scuola: nuove norme su disabilità e sostegno. I timori di famiglie e docenti. Intervista segretario generale Cisl Scuola Vito Cassata.





La Voce di Felicia. Due anni per “costruire” lo spettacolo. Tanto studio insieme, finalmente, poi, a poco a poco, ha iniziato a parlare. In teatro applaudono e gioiscono i bambini. Interv.: Stefania Ventura “Felicia”, regista Quinzio Quiescenti, direttore artistico Tiziana Giordano, sindaco Daniele Tumminello.

Pace significa ascoltare l’altro con il cuore. “Donne per la Pace” invita ad un percorso comune verso la comprensione ed il perdono associazioni e singoli cittadini. Alla Villa Comunale si ritrovano in tanti: Ama Sempre il Tuo Tempo, Fidapa, Masci, Cgil, Amici Cine Di Francesca ed altri. Interviste Marzia Cristina (Collettivo Donne) ed assessore Laura Modaro.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1884 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 2 aprile 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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