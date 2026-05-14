43° anno n.1890 -Il Giornale di Cefalù -14-5-2026 – Il Sindaco di Pollina

Come voterà Pollina il 24 e 25 maggio? I programmi e le liste: “Maioliche” ed “Orizzonte Comune”. Intervista ad i due candidati Sindaco: Pietro Musotto e Ciro Scavone.

Collettivo per la Pace. Le associazioni lievito per la crescita della comunità. Esempi virtuosi di Cefalù e Castelbuono. Interv. assessore Antonio Franco, Marzia Cristina, associazione Ama Sempre il Tuo Tempo, Maria Anna Cannizzaro.





Il Teatro, una storia d’amore. Bilancio della rassegna “Cosa porta il Vento”. In studio intervista direttore artistico Tiziana Giordano.

Doppia sconfitta 3-2 – sfuma per le ragazze della Kepha volley il sogno di conquistare la serie C. Intervista allenatore Marco Sabatino.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 43 n.1890 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 14 maggio 2026 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale youtube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

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