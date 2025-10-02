42° anno -Il Giornale di Cefalù -2-10-2025 – Il Presidente Mattarella a Cefalù

Annuncio ufficiale: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a gennaio a Cefalù. Grazie mons. Crispino Valenziano – interv. prof. Filippo Cucinotta.

Uomo di Stato. La mia vita nella scorta del giudice Falcone – interv. Francesco Mongiovì.

Medicina. Una “due giorni” sulla riabilitazione intensiva – intervista dott. Alberto Castiglione.

Mezza maratona “Perla del Tirreno”. Tante novità – intervista Pietro Saia.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1859 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 2 ottobre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.