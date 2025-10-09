Corteo per la Pace. Cefalù risponde in massa all’appello di mamme, studenti, associazioni e sindacato. Intervista Giuseppe Guarcello, Cgil-Spi.

Ambasciatrice della lingua e della cultura italiana in Germania per 9 anni presso le Università di Halle e Lipsia. Intervista Maria Giuliana.

500 atleti alla mezza maratona “Perla del Tirreno”. Un successo per l’organizzazione della famiglia Saia di Asd Murialdo. Resiste il tempo record del 2023. Intervista Renato Imbraguglio ed al traguardo le voci dei vincitori Andrea Soffientini ed Arianna Bini ed il coach running Lorenzo Lotti.





100 anni di presenza a Palermo delle Domenicane del Sacro Cuore di Gesù. Gli impegni della Congregazione fondata da Domenico di Guzman nel 1100: scuole, parrocchie, assistenza. Intervista segretaria regionale suor Rosa Maria La Rosa.

“Presagi”, nelle opere la natura e ciò che l’uomo costruisce. Inaugurata allo Spazio Eventi Bastione la mostra personale di Gaetano Compagno. Interventi dell’autore e di Rosalba Gallà.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1860 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 9 ottobre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





