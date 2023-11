40° anno – Il Giornale di Cefalù -2-11-2023 – DC, mafia, antimafia

“Speranze e declino” Calogero Pumilia e Vito Riggio, a lungo deputati e sottosegretari della Democrazia Cristiana raccontano nel loro libro la fine della cosiddetta Prima Repubblica, il ruolo dei partiti, la figura di Leoluca Orlando. Il volume secondo il presidente della Fondazione Mandralisca Enzo Garbo aiuta a fare luce nella storia della politica italiana. Nel Giornale di Cefalù gli interventi di Pumilia, Riggio e Garbo.

Nel 100° anniversario della nascita di don Lorenzo Milani il Comune di Cefalù ha organizzato un incontro per ricordare questo sacerdote, tradizionale e al contempo innovativo, una provocazione per la Chiesa e tutta l’Italia; prete, profeta, maestro, spesso incompreso – gli interventi del parroco don Pietro Piraino e del vicario generale can. Giuseppe Licciardi.

Rodrigo, Giuseppe e Carlo, un “continuum” di 250 anni. La lunga tradizione della famiglia La Calce: cultura, attenzione, studi storici, arte, documentazione a servizio dei cittadini, esempio di grande amore per la città di Cefalù – interventi assessore Antonio Franco e Carlo La Calce.

