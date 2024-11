Dopo il silenzio nell’ultimo periodo dell’estate il giovane rapper La Flèche apre la nuova stagione con un nuovo singolo, il quale lo vede continuare nel suo percorso dallo stile completamente rinnovato a partire dagli ultimi due brani rilasciati. Il titolo della nuova canzone di La Flèche è “LA ZONA” ed è possibile ascoltare per la prima volta un ritornello cantato dall’artista siciliano, che riesce a incastrarlo con delle barre dal significato intenso.

In “LA ZONA” il rapper palermitano dimostra anche una maturità artistica e umana. Si tratta, non a caso, di un singolo che abbonda di una narrazione sincera, malinconica e dove La Flèche ribadisce il suo obiettivo nella musica. Nonostante questo, il rapper non ha intenzione di dimenticarsi della sua zona – che fa da sfondo alla canzone – anche quando sarà il momento della ribalta vera e propria che lo proietterà dritto fra i grandi nomi del rap italiano.

Il nuovo singolo di La Flèche, dal titolo “La ZONA”, è disponibile a partire dalla mezzanotte del 8 novembre 2024 in tutte le piattaforme di streaming musicale. La produzione porta una firma importante, ossia quella del producer multiplatino Achille G.

Biografia La Flèche

La Flèche nasce a Palermo nel 2001 e cresce allo Sperone, quartiere situato nella periferia della città e che vive di pregiudizi per l’attenzione delle cronache che purtroppo lo riguardano. Il giovane rapper palermitano con la sua musica e la sua capacità di scrittura riesce a darne un quadro sincero, privo di ipocrisie e forzature. La quotidianità del quartiere, passata e presente, nuda e cruda qual è. La Flèche è un artista prolifico ed è con Southside Records fin dalle origini, vanta anche un’importante esperienza con le esibizioni dal vivo nonostante la giovane età.

Apre il suo 2024 con “Restano poveri”, uscita il 26 aprile, e il 7 giugno torna con “Beaucoup d’Biff”, un lavoro dove è possibile sentire una nuova versione del rapper di Palermo che trova il suo naturale prosieguo con l’ultimo brano in uscita il 2 agosto 2024: “Malade”

