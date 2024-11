Famiglie in difficoltà con le bollette: il Parlamento chiede al Governo l’istituzione dell’ “Utility Manager”. Approvato ordine del Giorno

Il caro bollette mette a dura prova le famiglie italiane. Per questo, il Parlamento, con il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, chiede al Governo di intervenire con urgenza a tutela dei consumatori di energia, gas e telecomunicazioni.

Oltre a prevedere che i clienti domestici vulnerabili possano accedere al servizio a tutele graduali entro il 30 giugno 2025, il provvedimento propone l’istituzione di una nuova figura professionale: il consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni, anche detto “Utility Manager”.

Questa figura, pensata per affiancare famiglie e imprese, si renderebbe necessaria per far fronte alle crescenti difficoltà legate a:

Aumento dei prezzi delle materie prime

Politiche commerciali aggressive e poco trasparenti

Difficoltà nella scelta delle offerte più convenienti

L’ “Utility Manager” aiuterebbe i consumatori a:

Districarsi tra le offerte del mercato

Risolvere problemi con gli operatori

Ridurre gli sprechi e ottimizzare i consumi

Il Parlamento impegna quindi il Governo ad adottare al più presto le disposizioni necessarie per istituire questa nuova figura professionale, considerata una soluzione strutturale per garantire maggiore tutela ai consumatori, in particolare a quelli più vulnerabili.

Il Dott. Giovanni Riccobono – Delegato dell’Associazione Italiana Utility Manager (ASSIUM) per la Regione Sicilia – si ritiene soddisfatto del risultato raggiunto in così poco tempo, segno che il tema energia ha un ruolo sempre più centrale, sottolineando come la complessità e la scarsa trasparenza delle informazioni legate alle bollette abbiano a lungo penalizzato i consumatori, lasciandoli spesso in balia di truffe e pratiche poco corrette. L’introduzione dell’Utility Manager è un passo cruciale per innalzare gli standard di servizio nel settore energetico, offrendo un supporto qualificato e professionale a consumatori sempre più consapevoli e attenti.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.