Il gruppo “Amici di Federico” movimento autonomo di attivisti a supporto del sindaco Federico Basile, pertanto anche dei consiglieri comunali eletti a suo sostegno, attraverso questo comunicato, intende esprimere la massima solidarietà al consigliere comunale Avv. Giuseppe Trischitta .

“Abbiamo appreso da notizie a mezzo stampa di attacchi, anche dal contenuto forte e pesante e che nulla hanno di politico ma che vanno solo a ledere il profilo personale e professionale, ricevuti dal consigliere Trischitta dopo la sua conferenza stampa dello scorso 19 luglio, dove lo stesso aveva semplicemente fatto un’analisi generale sull’attuale andamento dei lavori d’aula del consiglio comunale di Messina compromesso da apparentamenti politici assai strani, anomali e bizzarri.

Attacchi, che come gruppo respingiamo al mittente, sia per la mancanza di contenuti politici, sia perché entrando nella sfera personale dell’Avv. Trischitta tendono solo a ledere la sua immagine di stimato e apprezzato professionista.

Questa vicenda rappresenta, in ogni caso, un inquietante attacco che tende a turbare ulteriormente l’aperto confronto politico in corso, non possiamo che auspicare che tali episodi vengano contenuti nei modi e nei fatti , e che ci sia anche da parte dei gruppi di opposizione un impegno affinché le vicende politiche e amministrative della nostra città continuino a svolgersi nell’alveo della correttezza e serenità di un confronto democratico aperto e proficuo”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.