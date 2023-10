Nella serata di giovedì 19 ottobre, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, i fratelli Antonio e Giuseppe Mammana, hanno ritirato il prestigioso riconoscimento che premia il Gruppo Mammana come “eccellenza dell’anno, innovazione e leadership per l’edilizia pubblica e privata”. L’evento organizzato da Le Fonti, live streaming tv con una business community di oltre 10,5 milioni di persone in 125 Paesi, è volto a valorizzare le eccellenze del mondo imprenditoriale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni, il modello di business, e i progetti svolti.

Un riconoscimento, quello ottenuto dal Gruppo Mammana alla XIII edizione de “Le Fonti Awards”, che premia in particolar modo la dedizione al lavoro, la serietà, l’affidabilità nel fornire soluzioni sempre arcuate ad ogni esigenza, la costante attenzione nei confronti dell’innovazione, che negli anni ha permesso di far crescere fatturato, organico e la visione verso il futuro, oltre a portare importati risultati per i clienti.

Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards® pertanto ogni vincitore oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunitá degli investitori, in tutte le cittá dove il Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali. Ogni premio – affermano i fratelli Mammana – genera in noi nuovi stimoli, da vita a nuove motivazioni, un passo avanti nell’imprenditoria vincente e nell’innovazione che ci porta a trovare sempre nuove soluzioni da sviluppare e con le quali far crescere il business di partner e clienti”.

Il Gruppo Mammana nasce a Castel di Lucio nel 1996 come ditta individuale Michelangelo Mammana. Nel corso degli anni, l’Impresa è stata protagonista di un’evoluzione continua, fino a diventare un importante general contractor siciliana. L’azienda che ha sempre mirato ad un costante sviluppo nella realizzazione di opere complesse: eolico, infrastrutture stradali e autostradali anche in concessione, aeroporti, infrastrutture industriali e interventi di edilizia residenziale, oggi conta diverse società che operano in piena sinergia nei settori delle infrastrutture, dell’energia e dell’ambiente, è presente in quasi tutte le aree geografiche della Sicilia, dove opera con una forza lavoro di circa 230 dipendenti.

Il target è rappresentato da professionisti, ingegneri e architetti, aziende pubbliche e private e studi tecnici. Ma come sempre afferma Michelangelo, colui che ha dato vita a questa realtà sui Nebrodi occidentali, “per realizzare grandi opere non servono solamente bravi architetti e bravi ingegneri, serve, in primis, tanta passione per il proprio lavoro. Dentro la passione c’è quella serietà, quel senso di responsabilità e dovere che sviluppano competenza e professionalità”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.