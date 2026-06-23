Il Gruppo Radicci annuncia l’inaugurazione del nuovo Ferrari Service Center a Catania, rafforzando ulteriormente la propria presenza

sul territorio siciliano e il supporto ai clienti dell’area. La nuova struttura, di proprietà e gestione del Gruppo Radicci, è stata progettata

per offrire servizi e assistenza in linea con gli standard Ferrari. Gli spazi integrano aree di servizio dedicate e ambienti pensati per accogliere i clienti, creando un contesto efficiente e, al tempo stesso, accogliente per vetture e ospiti.





Il Ferrari Service Center di Catania si estende su 350 metri quadrati e dispone di 4 postazioni di lavoro, dotate di strumenti avanzati e tecnologie diagnostiche all’avanguardia. Un team di tecnici certificati Ferrari garantirà interventi di manutenzione e assistenza, con particolare attenzione a qualità, precisione e cura del dettaglio.





“L’inaugurazione del nuovo Service Center a Catania rappresenta un passaggio significativo per il Gruppo Radicci e per i nostri clienti nella regione”, ha dichiarato il dott. Vito Radicci, Amministratore unico del Gruppo Radicci. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di servizio in linea con le aspettative dei clienti Ferrari, grazie a competenze dedicate e a una struttura progettata intorno alle loro esigenze.”





L’evento di inaugurazione si terrà il 22 giugno 2026 e accoglierà clienti e ospiti, offrendo loro l’opportunità di visitare la nuova struttura. Le visite guidate

consentiranno di scoprire le aree di servizio e gli spazi dedicati ai clienti.





Ferrari Service Catania

Indirizzo: Via Francesco Crispi 264, 95131 Catania

Telefono: +39 095 928 57 87

Apertura al pubblico: Da martedì 23 giugno 2026

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì

• 08:30 – 13:00

• 14:30 – 17:30





GRUPPO RADICCI

Il Gruppo Radicci rappresenta una realtà di riferimento nel settore automotive dal 1957, anno in cui il fondatore Vittorio Radicci acquisì il mandato FIAT,

diventando un punto di riferimento per la città di Bari e il suo territorio. Nel 1963 il Gruppo avviò la storica collaborazione con Ferrari, una partnership che

prosegue ancora oggi e testimonia una profonda passione per il marchio.

Oggi, sotto la guida di Vito Radicci, il Gruppo coniuga tradizione e innovazione, con un focus sul segmento automotive di lusso. Nel corso degli anni ha ampliato la propria presenza ed è oggi Official Ferrari Dealer nel Sud Italia e oltre, offrendo un’esperienza esclusiva e costruendo relazioni durature con i propri clienti.

Luogo: Catania, Via Francesco Crispi , 264, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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