Dolci in forno per l’8° Campionato nazionale di pasticceria degli Istituti Alberghieri d’Italia, ideato e organizzato dalla Fipcgc (Federazione internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria), in collaborazione con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del merito) con l’IPSSEOA “Karol Wojtyla” di Catania. In palio il titolo nazionale di Campione Nazionale Fipgc Studenti – Miglior Pasticcere Juniores.

La competizione, ospitata, come vuole la tradizione dall’Istituto alberghiero vincitore della precedente edizione, quest’anno, vede la partecipazione di 42 studenti per 21 scuole, provenienti da tutt’Italia, e sarà presentata alla stampa il 21 maggio 2026 alle 10:30 all’Ipsseoa “Karol Wojtyla” (Via G. B. De La Salle,12 – Catania).





Dal 25 al 27 maggio, gli studenti incroceranno spatole e fruste e si daranno battaglia tra impastatrici e abbattitori sul tema “La Sicilia: profumi e sapori di un’Isola dalle molteplici contaminazioni”. Ogni squadra, composta da 2 studenti, avrà il compito di preparare 12 mignon, 12 cioccolatini, 12 praline e una pièce artistica, in un tempo massimo di 4 ore. Ciascuna delle preparazioni dovrà esaltare i profumi e i prodotti della Sicilia, dalla frutta fresca (mandarino, arancia, fico d’india, limone, fragole), alla frutta secca (pistacchio, mandorla, pinoli…).

La preparazione delle monoporzioni avviene sotto l’attento controllo di una giuria interna che supervisiona ogni fase del processo produttivo per verificare il rispetto dei metodi di lavorazione. I candidati, inoltre, al termine dell’assaggio saranno tenuti a illustrare il processo e le fasi di lavorazione dei dessert e dovranno presentare una brochure completa di foto e ricetta del dolce realizzato.





A valutare i concorrenti, una giuria composta da Maestri pasticceri della Fipgc, esperti del settore, autorità locali, rappresentanti del MIM, e capitanata da Matteo Cutolo presidente di Fipgc. La giuria valuterà le competenze tecnico-professionali, la capacità di elaborare e gestire autonomamente la ricetta, la creatività nella competizione artistica, l’abilità comunicativa nel presentare il prodotto finale (ma anche per la pulizia del piano di lavoro al termine della sessione e per le capacità di gestione dello stress).

Il primo classificato, oltre il titolo di Campione nazionale Fipgc Studenti 2026, otterrà medaglia d’oro, il trofeo e il riconoscimento di Eccellenza nazionale del MIM che, oltre a celebrare il successo della squadra vincitrice ne rafforza la visibilità e le opportunità professionali future nel mondo della pasticceria. A seguire medaglia d’argento e bronzo con relativi trofei. E i premi Miglior Mignon, Miglior Pralina, Miglior Cioccolatino, Miglior Team, Premio Irca. A tutti i concorrenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.





Il campionato non è solo una competizione: ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e le competenze metodologiche acquisite dagli studenti degli istituti alberghieri italiani. Il tutto a conferma della volontà i promuovere la cultura della pasticceria, attraverso l’integrazione di diverse tecniche e metodologie mirate alla crescita, all’innovazione e, soprattutto, al confronto.

L’evento è aperto a tutti e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Fipgc.





Durante la tre giorni, gli studenti non impegnati nelle competizioni e i docenti accompagnatori avranno la possibilità di vistare il territorio con percorsi di promozione turistico-culturale mirati, curati dall’IPSSEOA “Karol Wojtyla”.

Inoltre saranno tenuti corsi di formazione e un Master di Pasticceria curati da Fipgc, e workshop a cura degli sponsor della manifestazione.

L’evento è patrocinato da Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo studio, Città Metropolitana di Catania, Comune di Catania e sponsorizzato da Csain, Secom Rls e ABA Bibione.

Luogo: Ipsseoa “Karol Wojtyla”, Via G.B. De La Salle , 12, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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