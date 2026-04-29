È stata intitolata “Il traguardo della vita”, una grande iniziativa di solidarietà promossa dal Kiwanis Club Erice, nell’ambito del Service distrettuale Italia-San Marino denominato “Una Culla, Una Speranza” in collaborazione con Unicef Italia.



A sostegno di una raccolta di fondi per l’acquisto di una culla termica, è stato organizzato per domenica 3 maggio un tour turistico di 18 vetture Ferrari nel Trapanese.

La manifestazione inizierà alle 9.15 davanti al Municipio di Valderice, dove i partecipanti saranno ricevuti dal sindaco Francesco Stabile per i saluti istituzionali e una prima colazione; si proseguirà alle 10.30 nel centro storico di Erice, dove le auto saranno accolte dalla sindaca Daniela Toscano (è prevista una visita guidata al museo Cordici e una degustazione di prodotti tipici locali). Il corteo delle Ferrari si sposterà alle 12.30 alla Tonnara di Bonagia (Valderice).





L’iniziativa culminerà alle 13, nel ristorante Saverino, con la consegna al governatore del distretto Kiwanis Italia-San Marino, Basilio Valente, dell’importo necessario all’acquisto di una culla termica; una somma raccolta con i contributi del Comune di Erice e di 17 realtà del territorio trapanese.

L’assegno sarà consegnato dalla presidente del Kiwanis Club di Erice, Antonietta Calamia, che ha organizzato l’evento in collaborazione con la Scuderia Ferrari di Palermo.

La sfilata delle Ferrari a scopo benefico, ha ricevuto il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dei Comuni Erice e Valderice. “La finalità del nostro Service è l’acquisto di una culla termica, per garantire il diritto alla vita e alla salute dei neonati”, afferma Antonietta Calamia, che con questo obiettivo ha coinvolto gli enti pubblici e numerose aziende, attività commerciali, istituti e vari professionisti.





“Il vero motore dell’iniziativa sono tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa causa umanitaria e reso possibile l’acquisto della culla termica – sottolinea la presidente del Kiwanis di Erice – e domenica 3 maggio, in occasione della consegna formale dell’assegno, saranno premiati con targhe di merito, in segno di gratitudine, quanti hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo: la clinica Villa dei Gerani, Ottica Catalanotto, Sicily immobiliare, la Banca Don Rizzo di Paceco, l’enoteca Versi di rosso, l’impresa Hab di Salvatore Ciaramita, il centro GB Estetica di Grazia Bertino, la Farmacia di Daniela Fontana, la rivendita Giochi e Servizi di Tiziana Giacalone, lo studio dentistico di Giovanni Giganti, Lillo Catello Ottica, Idea video e foto di Baldo Messina, il centro di formazione professionale Marenostrum, la casa alloggio per anziani Villa Fontebrera, Minaudo immobiliare di Custonaci, il ristorante Saverino a Bonagia, e la Tenuta Modione Bio Food di Lorenzo Russo (nella Valle del Belice)”.

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