Il libro “Educazione e Giustizia – Francesca Laura Morvillo”, edito da Pacini editore, dedicato alla magistrata Francesca Morvillo e all’analisi della storia del processo minorile in Italia, scritto dalla prof.ssa Daniela Mainenti, professore straordinario in diritto processuale penale comparato, sarà presentato domenica 6 ottobre, alle 18, al Fortilizio, al Pisa Book festival, ospitato dal 3 al 6 ottobre presso gli Arsenali Repubblicani. Si tratta di uno dei più prestigiosi saloni nazionali dell’editoria indipendente italiana, una grande festa della letteratura con incontri, workshop, letture e dibattiti. Tema di questa XXII ^ edizione è il mare, un filo rosso che unisce i grandi classici della letteratura come Conrad e Stevenson ai contemporanei che lo hanno cantato in prosa e in versi, ma anche un omaggio a Pisa e al suo passato di repubblica marinara.

Interverranno l’autrice Daniela Mainenti e lo scrittore Fabrizio Bartelloni.

Lunedi 7 ottobre, all’ Edicola della Legalità di Pisa, in Piazza Martiri della Libertà, alle ore 9, si terrà un evento dedicato alla memoria ed all’eredità professionale di Francesca Laura Morvillo, magistrato impegnato nella giustizia minorile, vittima dell’attentato del 23 maggio1992 a Capaci. Al centro dell’incontro, moderato dall’avv. Alberto Marchesi ed organizzato dall’associazione Nicola Ciardelli ODV e Pacini Editore Giuridica, con il patrocinio del Comune di Pisa, la presentazione del libro “Educazione e Giustizia. Francesca Laura Morvillo. Storia professionale e metodo di un magistrato al servizio della giustizia minorile, nel quadro dell’evoluzione del sistema”, scritto dalla professoressa Daniela Mainenti. Il volume ripercorre la storia personale e professionale di Francesca Morvillo, evidenziando il suo ruolo centrale nell’evoluzione della giustizia minorile in Italia. Un’ occasione preziosa, pensata anche per i ragazzi delle scuole secondarie superiori, per riflettere su temi di grande attualità come l’educazione alla legalità e la giustizia minorile. Previsto, inoltre, un collegamento da remoto con il magistrato Alfredo Morvillo, fratello della vittima.

