Sabato 16 novembre, alle ore 17,30, nella libreria Mondadori di piazza Roma a Catania sarà presentato il libro di Carmelo Petralia ‘Tutta colpa di Ornella’, pubblicato da Altromondo Editore. A dialogare con l’autore il direttore responsabile de ‘La Sicilia’, Antonello Piraneo. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Antonella V. Guglielmino.

Carmelo Petralia dedica questo libro alla sua amata città, Catania. Ambientato nella città etnea, definita ‘irrequieta’ negli anni ’70 tra musica, mode, aspirazioni e sogni dei ventenni di allora. L’amore è imperante su tutto, quello tra due giovani: Nino e Cecilia. Ma il destino molte volte riserva colpi di scena inaspettati e, solo dopo molto tempo il protagonista divenuto presidente della Corte d’Assise riuscirà a carpire il disegno che il fato aveva riservato a lui. I ricordi che ben conservava nella scatola dell’anima riemergono al suono di una canzone e alla figura di una donna misteriosa.

Un viaggio che si dinapa dagli anni ‘ 70 sino ai giorni nostri con una ricerca disperata della verità.

Carmelo Petralia, già procuratore capo a Ragusa, ha la passione di scrivere prima per dovere cioè per professione e successivamente per diletto e durante il periodo del Covid mette nero su bianco il suo primo romanzo, mettendo in luce gli aspetti dell’animo umano e della sua amata città.

