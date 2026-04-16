Il Liceo “Leonardo” di Giarre, con grande soddisfazione della dirigente Tiziana D’ Anna, conferma anche per l’anno scolastico 2025-2026, la propria partecipazione alla fase nazionale della RoboCup Jr Academy, un evento di grande rilievo nel panorama educativo italiano, volto a valorizzare le eccellenze e a promuovere le competenze scientifiche e tecnologiche degli studenti.

A rappresentare l’istituto saranno gli studenti Salvatore Giampietraglia ed Elisa Strano della classe 5I, insieme a Pietro Fabiano e Dario Privitera della classe 3ª, selezionati per prendere parte alla competizione che si svolgerà dal 15 al 18 aprile, a Catania.





Gli alunni saranno accompagnati e seguiti durante la manifestazione dal referente prof. F. Loiacono, dal prof. Marco Lombardo e dalla prof.ssa Barbara Orto, che supporteranno il team nelle diverse fasi della competizione.

«La partecipazione alla RoboCup Jr Academy- ha dichiarato la dirigente Tiziana D’ Anna- rappresenta un momento di grande valore formativo per i nostri studenti, che hanno l’opportunità di mettere alla prova competenze, creatività e spirito di squadra in un contesto altamente stimolante. Siamo orgogliosi – ha aggiunto- di poter valorizzare il loro impegno e di promuovere percorsi didattici orientati all’innovazione e alle discipline STEM, fondamentali per il futuro dei giovani».

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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