In occasione del Quantum Day, la giornata mondiale dedicata alla fisica e alla tecnologia quantistica che si celebra ogni anno il 14 aprile, il dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Maiorana” dell’Università di Catania, ha ospitato una coinvolgente mostra divulgativa aperta a studenti e visitatori.

La data del 14 aprile (4/14) non è casuale: richiama infatti le prime tre cifre significative della costante di Planck espresse in elettronvolt per secondo (eV·s), una delle grandezze fondamentali della fisica quantistica.

All’iniziativa ha partecipato anche il liceo “Leonardo”: in rappresentanza dell’istituto, gli alunni della classe 5G hanno preso parte alla visita, accompagnati dal docente di matematica e fisica, prof. Nello Foti.





L’iniziativa ha offerto un affascinante viaggio nel cuore del mondo quantistico, permettendo ai partecipanti di esplorare concetti complessi come l’indeterminazione, la sovrapposizione degli stati e il fenomeno dell’entanglement. Attraverso pannelli esplicativi, dimostrazioni e attività interattive, la mostra ha reso accessibili temi spesso considerati astratti, stimolando curiosità e interesse.

Tra le attività più apprezzate, il QTris, una versione “quantistica” del tradizionale gioco del tris: un’esperienza ludica e coinvolgente che ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi in modo originale ai principi della meccanica quantistica. Nella foto che ritrae alcuni studenti seduti al tavolo, è possibile osservare proprio una partita in corso.





«Un modo efficace per portare la fisica fuori dai libri e renderla concreta: i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e curiosità», ha commentato il docente Nello Foti.

La visita, voluta dalla dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, si è rivelata una preziosa occasione per immergersi in un universo sorprendente e ricco di implicazioni future, dove la ricerca sui computer quantistici apre scenari innovativi destinati a trasformare profondamente la tecnologia e la società.

Il dipartimento di Fisica rinnova così il proprio impegno nella divulgazione scientifica, promuovendo iniziative capaci di avvicinare il grande pubblico ai temi più avanzati della ricerca contemporanea.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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