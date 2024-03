Martedi 5 marzo, alle 9, l’aula magna dell’ I.i.s “Leonardo” ospita una tappa del tour nazionale “Geni a bordo”. Geni a Bordo è un modo nuovo di avvicinare i giovani alla scienza. Non le solite conferenze, ma eventi multimediali, lezioni-show e incontri con gli esperti dove ci si diverte e si impara. Con Geni a Bordo, ragazzi e insegnanti diventano protagonisti con le loro curiosità, commenti e domande. Nata quasi per scommessa, Geni a Bordo è oggi una delle iniziative più grandi in Europa per numero di partecipanti e un modello di divulgazione che ha suscitato l’interesse dei media e della prestigiosa rivista scientifica PLOS.

Un tour in camper, che arriva a Giarre, al Liceo Leonardo, con a bordo due giornalistici scientifici con una lunga esperienza in campo divulgativo e un sogno: alzare l’asticella della comunicazione scientifica con ragazzi e insegnanti. Si tratta di Sergio Pistoi e Andrea Vigo, che attraverso una conferenza-spettacolo, organizzata con Farmindustria, condurranno i ragazzi a scoprire le frontiere e le prospettive delle biotecnologie e della genetica. Seguirà un incontro confronto con i due giovani ricercatori della ricerca pubblica e dell’industria, in un’ottica di orientamento alla scelta universitaria.

Geni a Bordo è un progetto didattico di edutainment scientifico, un vero e proprio tour per parlare di frontiere della ricerca in genetica e biotecnologie che, in questi anni, ha toccato oltre 50 diverse città italiane.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico dell’ I.i.s “Leonardo” Tiziana D’ Anna . “Felici – ha dichiarato Tiziana D’ Anna- che l’organizzazione abbia scelto il nostro liceo, come tappa del loro tour in Sicilia. Quest’ incontro rappresenta una grande opportunità per i miei studenti ed anche un momento di crescita e di sano confronto, un modo diverso di studiare la scienza a bordo di un camper, nelle scuole superiori per parlare di DNA, biotech e ricerca applicata alla salute. Il futuro- ha detto- arriva in classe viaggiando su un camper!”.

Giarre, 29.02.24 U.S /P.T





Luogo: I.I. S LEONARDO, VIA VENETO , 1

