L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Amari Rizzo Pantano’ di Giarre e Riposto ha preso parte con il proprio Liceo Musicale a Telethon Catania 2026, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama della solidarietà e della promozione della ricerca scientifica. Un’esperienza di grande valore artistico e umano per studenti e docenti, che hanno avuto l’onore di esibirsi sul palco del Villaggio della Ricerca e della Solidarietà, in Piazza Università, all’interno di una manifestazione che, nel corso di quattro giornate, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo dell’arte, delle associazioni e della società civile, tutte unite dall’obiettivo di sostenere la ricerca.





Ad aprire il concerto è stata l’Orchestra da Camera del Liceo, diretta dalla professoressa Ilaria Bonanno, che ha accompagnato il giovane chitarrista Salvatore Mangano nell’esecuzione del celebre Concerto per chitarra e archi RV 93 di Antonio Vivaldi. Proprio l’interpretazione di Mangano ha rappresentato uno dei momenti più apprezzati dell’esibizione, mettendo in luce sensibilità interpretativa, maturità tecnica e grande capacità espressiva.





Giovane musicista originario di Mascali, Salvatore Mangano, allievo della classe del maestro Mario Scirè, si sta affermando come una delle promesse più interessanti del panorama chitarristico siciliano. Nonostante la giovane età, si è già distinto in diversi concorsi nazionali, conquistando pubblico e critica per la sensibilità interpretativa, la solidità tecnica e la maturità espressiva. Attivo anche in ambito cameristico, ha preso parte a numerose esibizioni in formazioni di duo flauto e chitarra, dimostrando notevoli capacità di dialogo musicale e raffinatezza espressiva. Il suo talento lo ha portato inoltre a essere coinvolto in importanti iniziative culturali, come i progetti di ‘Lectura City Catania’, e a essere selezionato per partecipare alla VI Alirio Diaz International Guitar Festival Sicilia, uno degli appuntamenti più rilevanti del settore. L’interpretazione del Concerto RV 93 di Vivaldi, una delle pagine più rappresentative del repertorio per chitarra e orchestra d’archi, ha evidenziato pienamente le sue qualità, confermandolo come un giovane talento su cui puntare con grande fiducia.





Il programma è poi proseguito con il gruppo di percussioni, protagonista del brano ‘Loving Japan’, composizione contemporanea di P. Longo e R. Gerbino, che ha offerto un momento di forte impatto sonoro e grande energia. Nella seconda parte, l’Orchestra e il Coro del Liceo, diretti rispettivamente dal maestro Carlo Maria Scuderi e dalla maestra Lucia Martina Fisichella, hanno dato vita a un percorso musicale ricco e coinvolgente, capace di attraversare epoche e linguaggi diversi. Dal celebre Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven, simbolo universale di fratellanza, alla Sinfonia n. 1 di Joseph Bologne e al Rondeau di Henry Purcell, fino ai momenti di grande intensità di O Fortuna di Carl Orff e Nell’antro del re della montagna di Edvard Grieg.





Il concerto si è aperto anche al repertorio contemporaneo con ‘Set Fire to the Rain’ di Adele, interpretata dalla solista Enza Miele, e si è concluso con ‘Heal the World’ di Michael Jackson, eseguito da orchestra, coro e dalle soliste Giada Castorina ed Eleonora Messina, in un finale corale carico di significato e partecipazione. “La partecipazione a Telethon rappresenta per il nostro istituto un’esperienza di straordinario valore, non solo dal punto di vista artistico ma anche umano – dichiara la dirigente scolastica Rosalba Mingiardi – I nostri studenti hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio talento in un contesto di grande rilievo, condividendo i valori della solidarietà, dell’inclusione e dell’impegno civile.





Il Liceo Musicale Amari Rizzo Pantano è una realtà giovane ma già fortemente orientata all’eccellenza e alla qualità, capace di creare un ponte tra il linguaggio delle nuove generazioni e il patrimonio musicale. La musica – conclude – diventa così uno strumento di unione e consapevolezza, capace di trasmettere messaggi profondi e di contribuire alla crescita culturale e umana dei nostri ragazzi”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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