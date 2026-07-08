La tutela dell’ambiente e la solidarietà sociale trovano un significativo punto d’incontro in un’iniziativa di alto valore civile e umano promossa dal Madonie Unesco Global Geopark. Accogliendo la richiesta avanzata dalla Missione “Speranza e Carità”, la storica realtà assistenziale palermitana fondata da Biagio Conte, l’Ente ha avviato un’importante collaborazione finalizzata alla fornitura di carne derivante dalla fauna selvatica destinata agli ospiti della struttura.





Nella giornata odierna è stata effettuata la prima consegna. La scelta di escludere la carne di suidi nasce dalla volontà di rispettare i precetti religiosi di tanti ospiti presenti all’interno della Missione. L’intera operazione è stata coordinata dal funzionario dell’Ente Parco, Sandro Scelfo, insieme ai suoi collaboratori Giuseppe Messina e Antonio Di Gangi, che hanno curato con professionalità ogni fase organizzativa e logistica del trasferimento.

Il Presidente del Madonie UNESCO Global Geopark, Giuseppe Ferrarello, ha espresso soddisfazione per l’avvio di questa collaborazione, sottolineandone il profondo valore etico e istituzionale.





“La solidarietà – afferma Ferrarello – è un valore identitario delle Madonie, terra da sempre contraddistinta da accoglienza, generosità e attenzione verso le persone più fragili. Accogliere l’appello della Missione fondata da Biagio Conte ha rappresentato un dovere istituzionale e, al tempo stesso, un concreto gesto di responsabilità e vicinanza umana.

Un sentito ringraziamento va al funzionario Sandro Scelfo e ai suoi collaboratori per l’impegno profuso, nonché a Biagio Sabatino e Maurizio Sperandeo, dell’UST (Ufficio Servizio Territorio) di Palermo, per il prezioso sostegno al progetto e la dottoressa Costanza Ferraino. L’Ente intende dare continuità all’iniziativa già a partire dal prossimo mese di settembre, nella convinzione che una corretta gestione della fauna selvatica possa trasformarsi in un’importante opportunità di solidarietà, coniugando sostenibilità ambientale, responsabilità istituzionale e sostegno concreto alle persone più vulnerabili”.

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