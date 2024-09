Il progetto “Plogging educativo” presentato dalle docenti Celi e Pirri all’edizione 2024 dell’evento dedicato all’Innovazione Scolastica alla presenza del Ministro Valditara

Inizio d’anno all’insegna dell’innovazione e del merito per l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo che con l’attività “Il plogging educativo: fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene all’ambiente” è stato presente a Valdobbiadene alla IV edizione del Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica 2024.

L’ evento, il cui tema centrale “Muovere il corpo e la mente: sport, creatività e socialità” ha posto l’accento sull’importanza dell’integrazione di sport e creatività nel percorso educativo, si è svolto dal 6 all’8 settembre e ha riunito dirigenti scolastici, docenti e istituzioni educative per promuovere e condividere esperienze di innovazione didattica.

Sono stati presentati 45 progetti provenienti da scuole di tutta Italia, selezionati per il loro impatto innovativo e, fra il questi, il video (visionabile su Youtube: “Il Plogging Educativo”) presentato dalle docenti Maria Grazia Celi e Dominga Pirri in cui le voci degli alunni Gemma Rotina e Antonio Puliafito raccontano come la nuova disciplina del Plogging, attività che nel promuovere l’esercizio fisico, coinvolge gli studenti in un’azione concreta per la tutela dell’ambiente e per il corretto smaltimento dei rifiuti, sia stata introdotta per la prima volta al Majorana, relazionando al contempo sul successo della manifestazione “Belli dentro, puliti fuori” svoltasi a novembre 2023.

Un aspetto particolare dell’edizione 2024 del Festival Nazionale dell’Innovazione, che ha visto la presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, del Presidente INDIRE Cristina Grieco, del Presidente INVALSI Roberto Ricci e altre autorità importanti, è stato la collaborazione con Dallara, che ha presentato la competizione “F1 in Schools”, un’iniziativa che coinvolge studenti nella progettazione di mini auto da corsa per la promozione e lo sviluppo di competenze multidisciplinari. Il festival ha visto anche il contributo di numerosi partner istituzionali e sponsor, tra cui INDIRE, CONI e FISI, che hanno promosso attività sportive e culturali.



Un altro prestigioso riconoscimento per l’ITT Majorana che si conferma una delle scuole più all’avanguardia dell’intero territorio nazionale. In tale direzione si colloca l’orgoglio del Dirigente Scolastico, prof. Bruno lorenzo Castrovinci, che sin dal suo primo insediamento ha operato nella direzione di un concreto percorso di innovazione didattica e metodologica, culminato col riconoscimento dell’istituto quale Scuola Polo Regionale del Movimento Avanguardie Educative di INDIRE. “Il Movimento Avanguardie Educative – spiega il preside – è un’iniziativa promossa da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con l’obiettivo di innovare e trasformare il modello educativo tradizionale nelle scuole italiane, promuovere un cambiamento culturale attraverso l’adozione di nuove pratiche didattiche e organizzative. Il focus con il suo approccio didattico più partecipativo, inclusivo e orientato allo sviluppo di competenze trasversali è sicuramente e pienamente sostenuto dall’intero corpo docente e da tutta la comunità educativa del Majorana che, attraverso l’adozione di pratiche pedagogiche innovative basate su didattica per competenze, tecnologie digitali, insegnamento capovolto (“flipped classroom”), apprendimento cooperativo, laboratori tematici e sperimentazioni in diversi ambiti dell’insegnamento, accoglie le sfide del tempo attuale e offre alla sua utenza risposte e valide opportunità per una visione sempre più completa e solida del processo di crescita e formazione che, come nel caso del Plogging, coniuga e sostanzia benessere e sostenibilità, temi oggi sempre più vicini alla nuove generazioni”.

Il Majorana di Milazzo sempre più scuola all’avanguardia, presso cui l’innovazione è tangibile in ogni aula. Qui, la didattica si rinnova continuamente per rispondere alle sfide del futuro e la tecnologia diventa uno strumento quotidiano per potenziare l’apprendimento. Ogni insegnante lavora con passione, non solo per trasmettere conoscenze, ma per accendere curiosità, mentre gli studenti, con entusiasmo, si preparano ad affrontare il mondo con competenze nuove. Il Majorana non è solo una scuola: è un luogo in cui l’educazione diventa un’esperienza che cambia la vita, un passo verso il futuro.





