Dodici racconti in cui il mare è una presenza costante, nella sua fisicità e con il suo umore: quello invernale, grigio e turbolento, oppure trasparente e luminoso di tarda primavera. Compongono “Musicamare” (Calibano edizioni), l’ultimo libro di Eleonora Chiavetta che verrà presentato alle 17.30 di martedì 29 settembre in piazzetta Bagnasco. Dialoga con l’autrice Clelia Lombardo.

Il libro

In stretta corrispondenza con il vissuto dei personaggi, il mare che anima le pagine di questo libro ne riflette stato d’animo ed evoluzione. Il tema che attraversa tutta la raccolta è, infatti, quello del movimento, che, come le onde, è sempre spinta vitale e porta cambiamenti. Anche l’amore è filo conduttore: amore che inizia, amore perduto, negato, rifiutato, non compreso, amore tra fratello e sorella, amicizia, affetto. Il collegamento è nel titolo di ogni racconto, che indica il movimento che lo caratterizza, secondo uno schema sinfonico.

L’autrice

Eleonora Chiavetta è nata nel 1950 a Palermo, città in cui vive. Ha pubblicato svariati saggi e monografie sulla letteratura inglese e in lingua inglese. Ha curato con Silvana Fernandez il volume di racconti Storie d’aria, di terra, d’acqua e di fuoco (Rubbettino, 2007) e ha pubblicato la raccolta di racconti Dodici (Calibano, 2020). Nel 2019 ha ricevuto il Premio Francesco Carbone per la sua attività di critica letteraria nel campo della letteratura delle donne. Il suo racconto Barcarola ha vinto il Premio letterario internazionale Selinunte 2022, Premio Paolo Grassa, sezione Racconti in italiano. Il suo racconto Il treno è presente nell’antologia Niente per cui uccidere (Calibano, 2024).





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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